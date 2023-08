Todo el Clausura para Atlético

A dos fechas del cierre, el Torneo Clausura tiene a sus campeones y los títulos llegaron de una manera poco interesante. En Primera división Atlético Trenque Lauquen y Barrio Alegre llegaron a esta novena fecha como máximos candidatos, pero el fixture y armado de los partidos, los mandó en diferentes días.

Es así que Atlético Trenque Lauquen jugó el sábado y Barrio Alegre lo hizo el domingo, sabiendo de antemano que en la fecha diez, la siguiente, el “celeste” tendría cita libre y en la undécima serían los del Parque los que descansarían, por lo que esta novena fecha era más que importante y se debería haber jugado el mismo día. La historia marcará que Atlético, comandado por Claudio Balerdi, ganó el sábado su partido frente a Giat de Beruti, quedando a un paso del título, pero en la tarde del domingo, Barrio Alegre, jugando de local, no pudo frente a Progreso y esa derrota le dio el título a los del Parque, quienes celebraron escuchando el partido por la radio en una definición sin mucha emoción. El fixture de la décima fecha ya está confirmado, pero todavía no se especificó cunado se jugará, ya que el próximo domingo no podrá haber partido debido a las elecciones.

En Tercera división también fue Campeón Atlético, pero en este caso el festejo llegó el mismo sábado tras ganarle a los berutenses.

Los partidos

En el Parque de la ciudad, Atlético Trenque Lauquen le ganó por 4 a 0 a Giat de Beruti con los goles de Alex Orosco, Luciano Santellan, Tomas Torres y Santiago Pique. Ferro Carril oeste goleó a Monumental por 6 a 0. Convirtieron Guillermo Martín, dos de Bernardo Bruzzon, Nicolás Piro, Fabricio Maya y Francisco Cabrera. Huracán y Las Guasquitas igualaron en uno, con goles de Bruno Buyatti y Lucas Piava, por bando, y el gran triunfo de Progreso, por 2 a 0, sobre Barrio Alegre, que le dio el titulo a los del Parque. Anotaron Lautaro Cotta y Juan Iparraguirre.

La Liguilla

Aunque ya hay dos campeones en este 2023, Ferro en el Apertura y Atletico en el Clausura, aún resta definir cómo se jugará la Liguilla Final. Recordemos que se estará disputando en dos zonas, la Zona A integrada por el 1°, 3°, 5°, 7°, 9° y 11° y la Zona B por el 2°, 4°, 6°, 8° y 10° de la Tabla General con los puntajes acumulados entre el Apertura y Clausura.

Atlético Campeón

Los que celebraron en la tarde del sábado fueron los jugadores de la Tercera división de Atlético Trenque Lauquen ya que lograron consagrase campeones del Torneo Clausura gracias al triunfo sobre Giat de Beruti. La reserva del “Indio” había quedado a un paso del título el pasado fin de semana por lo que todo dependía de ellos para lograr el gran objetivo y no fallaron. Ante su gente, el sábado por la tarde, golearon por 4 a 0 a Giat de Beruti y se consagraron campeones a dos fechas del cierre. Barrio Alegre también ganó y es escolta, pero el “Celeste” tiene que cumplir con su fecha libre y no le alcanzan los puntos. Su triunfo fue por 3 a 1 sobre Progreso. Además, Huracán de Pellegrini le ganó 2 a 1 a Las Guasquitas; el 5 a 4 de Atlético Pellegrini frente a Tres Llantas y la goleada de Ferro Carril Oeste ante Monumental. Argentino tuvo fecha libre.

La décima

Para Primera y Tercera división la décima fecha del Torneo Clausura seguirá de esta manera, con el partido entre Progreso y Atlético Trenque Lauquen; Atlético Pellegrini contra el FBC Argentino; Ferro Carril Oeste ante Huracán de Pellegrini; Monumental ante Tres Llantas y el partido entre Giat de Beruti y Las Guasquitas. Fecha libre para Barrio Alegre.