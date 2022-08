Toda la previa de la sexta en el Villicum

En la jornada de hoy, y con récord de inscriptos (42 pilotos), se dará inicio a la sexta fecha del campeonato 2022 de la Fórmula 3 Metropolitana por la que en pista estarán el piloto local Felipe Bernasconi, quien busca revancha tras la fecha anterior, y el salliquelense Bautista Oliva, de gran presente.

Bernasconi está en la quinta posición del campeonato tras unas muy buenas primeras fechas. Pero fue en la pasada cita donde la fortuna no estuvo de su lado y es por ello que busca revancha. “La última fecha tuvo un sabor agridulce. No pudimos tener una buena clasificación y en la final del sábado un toque me hizo perder bastantes posiciones terminando 16°”, recuerda Felipe.

“El domingo pudimos revertirlo terminando 5°, con un buen ritmo y buenas maniobras, lo que nos dejó muy contentos porque el funcionamiento del auto está y tenemos la actitud para ir en búsqueda de descontar puntos en el torneo. El auto funcionó excelente, siempre funciona de 10 y lo que nos faltó para el podio fue clasificar más adelante. La categoría está muy competitiva y cuesta avanzar. Estoy entrenando mucho para la próxima fecha, el año pasado me gustó mucho el circuito, es muy lindo, se disfruta mucho correr ahí porque se dan lindas maniobras, hay muchas oportunidades de sobrepaso y se van a dar carreras muy lindas” le dijo a la categoría.

Oliva

Por su parte, desde Salliqueló, Bautista Oliva sostuvo: “De acá a fin de año el objetivo es descontar puntos e intentar pelear el título hasta el final”.

Para él será la segunda carrera manejando un auto de Claudio Ré. En La Plata estrenó una flamante unidad con el objetivo de mejorar lo hecho en el primer semestre de la temporada deportiva. “Fue muy bueno lo realizado en La Plata. Tiramos un auto nuevo a pista que lo fuimos desarrollando con cada tanda y lo más importante es que no se cayó nada y sumamos vueltas”, dijo.

“Lamentablemente en la final del sábado tuve una buena largada pero un roce con un compañero me dañó una de las llantas y tuve que abandonar. En la final del domingo terminamos undécimos, algo muy bueno para nosotros teniendo en cuenta la calidad de autos que hay y nosotros con un auto nuevo y con pocas vueltas. Lo positivo, más allá del resultado, fue el ritmo de competencia que mostró, que nos ilusiona para el resto del torneo”, agregó, para continuar: “Estamos trabajando con todo el equipo y vamos por buen camino. Llegamos con muchas expectativas a un trazado que me gusta mucho y me trae buenos recuerdos, el año pasado pudimos hacer podio. Lo importante es seguir creciendo y avanzando de la mejor forma dentro de una categoría muy competitiva donde nadie regala nada”.

Horarios

En la tarde de hoy se darán las tandas clasificatorias para la primera carrera del fin de semana, que se hará mañana. Es así que los grupos irán de 17:00 a 17:08 el Grupo “C”; de 17:12 a 17:20 el Grupo “A” y de 17:24 a 17:32 el Grupo “B”. Mientras que mañana se harán las clasificaciones para la final del domingo. Será de 10:03 a 10:11 el Grupo “C”; de 10:14 a 10:22 el Grupo “A” y de 10:25 a 10:33 el Grupo “B”. Las finales, la del sábado transmitida por Motroplay a las 17:20, a 12 vueltas o 25 minutos; y la del domingo, con transmisión de la TV Pública, a las 11:15 también a 12 vueltas o 25 minutos.