Toda la atención se la lleva la final del hockey femenino con “Las Leonas”

Los Juegos Olímpicos de Tokio van llegando a su fin. Este viernes japonés la delegación argentina sumará su segunda medalla, la primera de oro o de plata. Será con la final del hockey sobre césped femenino que “Las Leonas” jugarán desde las 7 de la mañana ante Países Bajos. Por su parte, el vóleibol masculino cayó ante Francia en la noche del jueves japonés e irá por la medalla de bronce.

En cuanto a las actuaciones individuales, la sampedrina Brenda Rojas fue séptima en su serie semifinal del K1 500 del canotaje y cerró así su participación en estos Juegos Olímpicos de Tokio. “Me llevo muchas alegrías y muchas otras cosas, no solo de Tokio, porque Tokio es el final. Pero de lo vivido, de entrenar en Portugal, me llevo muchos aprendizajes más que nada para la cabeza, para darme cuenta de que hay que entrenar, que la gente entrena duro. Está bien, tienen otros cuerpos, pero también creo que se entrenan como bestias y me lo demostraron dos chicas con las que tuve la posibilidad de practicar. Hay que tener ganas de mejorar y de entrenar a pleno; por más de que haya días de que una esté cansada y de malhumor, hay que meterle muchas ganas”, le dijo a la Agencia DIB la deportista de 25 años, quien culminó en el puesto número 29.

Rojas le recordó a DIB “las idas y vueltas de la clasificación”, con torneos clasificatorios reprogramados y hasta cancelados. “Fue un alto y bajos en nosotras. Es más, no me voy a olvidar cuando estábamos entrenando en Tigre y hubo una noticia falsa de que se suspendían los Juegos. Fue súper negativo. Después, otra noticia de que se suspendía el panamericano, y siempre tratando de reflotar”.

Sampedrina de barrio, Rojas no se olvidó de su gente: “Las Canaletas, mi familia, la gente de San Pedro, el pueblo, el barrio. Yo soy una chica de barrio y todo el barrio estaba pendiente; todos los nenes, mi sobrino. Esto permite crearles la ilusión de que se puede y que el que quiera, puede llegar adonde quiera”. Y para el regreso, “ojalá que me esperen con ensaimada. Necesito guiso, asado y pizza casera, todo de mi mamá, obvio. Mi mamá hasta sabe hacer asado, así que todo lo que necesito lo hace mi mamá. La extraño un montón y sabe que cada vez que vuelvo le exijo por lo menos una semana de que me cocine diferentes cosas”.

Más resultados

La pilarense Magdalena Simmermacher es la primera argentina mujer en competir en las pruebas de golf olímpico. Y después de una primera ronda de +5, ayer terminó -1 respecto del par. Este viernes tendrá su tercera ronda.

Además, en el jueves japonés también compitió el santafesino Rubén Rezola, quien en semifinales logró puesto de final B -por fuera de la pelea por las medallas- en el K1 200 masculino del canotaje. En esa final fue séptimo y culminó en el puesto 15. También ayer hubo actividad del pentatlón moderno, con participación del argentino Sergio Villamayor.

Pero los destacado era el partido de semifinales del vóley masculino entre Argentina y Francia. Y fue victoria para los europeos, 3-0 con parciales de 25-22, 25-19 y 25-22. Por el tercer puesto los argentinos se medirán con Brasil, el sábado a la 1.30.

Para agendar

Para este viernes japonés, además de la final de hockey sobre césped y de la participación de Simmermacher en golf, en lucha tendrá su debut olímpico el cordobés Agustín Destribats. Y también habrá acción para el equipo argentino de equitación. (DIB) GML