TL Embragues y sus 15 años de brindar un servicio muy requerido en la ciudad y en toda la región

Ubicado en calle Levalle 84, casi esquina Belgrano, el local y el taller de TL Embragues recibe cotidianamente a clientes de Trenque Lauquen y, también, de una parte importante de la zona que, desde hace ya varios años, eligen este servicio de venta, reparación y adaptación de embragues para vehículos livianos y pesados.

Al conmemorarse un nuevo Día del Repuestero, diario La Opinión entrevistó a su titular, Mauro Medina, quien contó el presente de la firma que dirige, comentó cuál es el movimiento actual y explicó de qué manera afectan los constantes altibajos económicos en el país a su labor cotidiana.

En primer lugar, Medina recordó cuándo y en qué contexto nació su empresa. “Yo arranqué a trabajar solo en el año 2008, en plena crisis agropecuaria. Es decir que arranqué a trabajar en soledad y con una crisis, así que ya estoy bastante curado de los momentos complicados que se pueden vivir en este país -comentó con una sonrisa-. Comencé a trabajar en un local ubicado en la Avenida Perón y, desde el 2011, estoy en este local propio, en calle Levalle 84”, rememoró.

Con el campo

El entrevistado recordó que aquellos primeros tiempos vividos en plena crisis agropecuaria “fueron de crisis, fue un momento en que se había parado la actividad y se trabajó así durante un tiempo largo, fueron meses que nos afectaron porque nos agarraron justo al principio de iniciar el trabajo en soledad, pero, dentro de todo, zafamos bien esos meses y después comenzamos a trabajar bien y de manera estable. Nosotros trabajamos mucho con el campo en lo que es maquinaria agrícola, el campo siempre trae movimiento y (toco madera) calculo que no va a parar porque es generación de comida, es el sector que crea productos alimenticios. Esperemos que no haya problemas en el futuro”, dijo antes de agregar: “Al principio arrancamos con un servicio de reparación de cintas de frenos y después nos abocamos directamente a los embregues. Hoy hacemos solamente embragues tanto en lo que es reparación y, también, venta de embragues nuevos. Trabajamos con vehículos pesados, livianos, maquinaria agrícola, todo lo que lleva embrague lo reparamos y también vendemos nuevos”.

Reconocimiento

Como ya fue señalado, TL Embragues está cumpliendo 15 años, pero Mauro Medina lleva más de 30 años de estar en el rubro. “Antes de trabajar solo, trabajé también en un taller de la ciudad en el cual me desempeñé durante 20 años”, contó.

En este marco, el entrevistado se muestra agradecido con su clientela por elegir su servicio desde hace ya muchos años. “Uno nota que el boca a boca y la publicidad, que siempre ayuda, ha permitido que la gente nos conozca. Hoy trabajamos con mucha gente de la zona e, incluso, ayer me consultaron desde Viedma, Río Negro, para comprar un embrague. También esto último puede ocurrir por el contexto económico que hoy se vive en el cual está entrando poca mercadería importada, entonces calculo que la gente va averiguando en todos lados donde poder comprar. Pero he vendido también en Río Gallemos un embrague de competición y hemos reparado otros”.

Movimiento

Consultado sobre cómo afecta el actual contexto económico a su actividad cotidiana, el repuestero señaló: “El trabajo se puede separar en dos partes. Por un lado, la parte pesada que son camiones y maquinaria agrícola y, por otro, la parte liviana que está conformada por autos. La parte liviana hace un tiempo que viene mermando gradualmente en lo que es venta y reparación. Hoy en lo que es venta de nuevo se está vendiendo muy poco y la reparación ha subido un poquito. Lo pesado, camiones y maquinaria agrícola, viene estable. Si bien siempre hay altos y bajos, hay una tendencia a cada vez reparar más”.

En este sentido, comentó que “lo que sí ocurre con el contexto actual es una complicación con los números, sobre todo en lo que tiene que ver con la parte impositiva. Ahí se complica un poco todo a causa de la inflación. Luego, trabajo en este sector no falta. Pero los números se ponen medios raros en un momento así y hay que manejar esa parte. El problema es la inflación que desordena todo”.

En cuanto al avance tecnológico de esta actividad, señaló: “Salen algunos embragues nuevos y nos vamos adecuando a eso. Es un proceso que quizás lleva un tiempo, pero luego ya se incorpora ese conocimiento. Pero en embragues no es tanto el avance como en otras cuestiones mecánicas”.

Asimismo, recordó cómo fue el trabajo en plena época de pandemia. “Se trabajó normal. Este fue un rubro que casi no se detuvo, no se trabajó durante diez días, pero luego se continuó sin problemas. Lo que sí se frenó fue el trabajo de los livianos porque no había circulación de vehículos. Pero en la parte pesada se trabajó normal, con el sector agrícola siempre tenés recursos para seguir laburando”, expresó.

El futuro

Consultado sobre si hoy se encuentra pensando algún nuevo proyecto o en anexar un determinado servicio en los próximos años, Medina comentó: “Justo en este momento no, hoy pensamos en seguir como estamos, quizás en un futuro sí. Porque siempre agregamos alguna herramienta nueva y se van suplantando aquellas que cumplen un ciclo y, cuando decidís innovar, lo hacés con herramientas más modernas. Pero ahora vamos a quedarnos así como estamos que no estamos tan mal y, en un futuro, si podemos expandirnos, se hará. Pero ahora el escenario está un poco incierto, así que mejor quedarnos como estamos que venimos bastante bien y no es conveniente experimentar mucho”.