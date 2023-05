Tercera fecha del Newcom

La Liga Regional de Newcom jugará el sábado la tercera fecha del Torneo Apertura en el Polideportivo Municipal “Poroto” Abásolo. El certamen es organizado por la Dirección de Deporte de Trenque Lauquen con acompañamiento del CEF 18.

En categoría +60, a las 9 jugarán Correcaminos (T. Lauquen) vs Pehuajó; a las 10 CEF 45 (América) vs. Los Valiente (T. Lauquen) y Esto es Vida (T. Lauquen) vs. Los Picos (Tres Lomas). Fecha libre para Fortín Olavarría.

En la categoría +50, a las 12 Aguadas Luppi (T. Lauquen) vs. Los Elegidos (T. Lauquen); a las 13 C. Tejedor vs. Rivera y CEF 45 (América) vs. CEF 13 (Pehuajó) y a las 14 Águilas Daireaux vs. Salliqueló y Kosiuko (9 de Julio) vs. Fortín Olavarría.

Por la categoría +40, a las 15, Círculo Policial Pehuajó vs. Reencuentro (Santa Rosa) y Forty´s CEF 18 (T. Lauquen) vs. Entre Amigos Barracas “A” y a las 16 Rezagadas (Tres Lomas) vs. Águilas Daireaux y Bonifacio vs. Entre Amigos Barracas “B”.