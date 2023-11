Taylor Swift hizo delirar a más de 70 mil fans en el estadio Monumental

La cantante estadounidense Taylor Swift protagonizó anoche su primer recital en Argentina de la gira “The Eras Tour” que hizo delirar a 70 mil fans en el estadio Monumental de River Plate con un show jamás visto en nuestro país. Fueron más de tres horas y 44 canciones, en los que la estrella de 33 años hizo un abrumador repaso de su historia musical. Desde las 20.40 y hasta apenas pasada la medianoche, Taylor encarnó su exitosísimo repertorio dentro de un dispositivo visual y esceno-técnico de película.

“The Eras Tour”, la gira en la que se encuentra embarcada la cantante desde marzo y con la que viajará por el mundo hasta diciembre de 2024, es una celebración de, justamente, sus eras musicales que llegó después de cinco años sin giras y con cinco álbumes que le habían quedado sin tocar en vivo (seis, si le sumamos el flamante “1989 (Taylor’s version)”. Se trata de “Lover”, (2019), “Folklore” (2020), “Evermore” (2020), “Fearless (Taylor’s Version)” (2021), “Red (Taylor’s Version)” (2021) y “Midnights” (2022).

De ese modo, Taylor Swift hizo un repaso de hits -aunque se puede decir que todas sus canciones son exitosas- entre los que sonaron “Cruel Summer”, “Love Story”, “Champagne problems”, “Delicate”, “Enchanted”, “Style”, “Anti-hero”, “22” y “Karma”, con la que cerró. Las sorpresas, es decir, los temas que varían en cada función, fueron en este primer show en Buenos aires “The Very First Night” y “Labyrinth”.

“Están en otro nivel”

La rubia saludó a con un tímido y españolísimo “Hola” en medio de “Miss Americana & The Heartbreak Prince”, pero ya en inglés fue locuaz y elogiosa: “Buenos Aires, todos ustedes me hacen sentir increíble; excelente” dijo primero y más tarde añadió: “Soy muy afortunada porque es la primera vez que vengo y esta es una de las audiencias más épicas que existen, están en otro nivel” y también: “Sé que estuvieron acampando, no lo creí hasta que vi el vídeo. Muchas gracias por eso, son muy apasionados”.

De hecho, en medio del recital Taylor, entre sorprendida y conmovida por los gritos, advirtió entre risas: “Esto está fuera de control” y “¿dónde estuvieron toda mi vida?”. Emocionada, detuvo el show para que las swifties hicieran lo suyo.

Esta noche será el segundo concierto, que se espera sea bajo una lluvia torrencial. Luego de los tres River, Taylor Swift hará seis recitales en Brasil, tres en Río de Janeiro y tres en San Pablo. Luego pasará por Asia, Oceanía y Europa antes de volver a Estados Unidos y se cerrará en diciembre de 2024 en Canadá. (DIB)