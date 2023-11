Tamberos de Trenque Lauquen calificaron de “desesperante” la situación que atraviesa el sector

Durante el encuentro recorrieron un tambo y hablaron de la problemática actual. Participaron también autoridades de la Sociedad Rural y el diputado provincial Luciano Bugallo. Tamberos de Trenque Lauquen junto a autoridades de la Sociedad Rural de Trenque Lauquen se reunieron días atrás con el candidato a intendente por Juntos por el Cambio, Francisco Recoulat, para manifestarle la preocupación del sector en un contexto de sequía e incertidumbre económica. En el encuentro, además, recorrieron un tambo y dialogaron con diputado provincial, Luciano Bugallo, también presente en la visita, acerca del estado parlamentario de algunas leyes presentadas por él.

Según se informo desde la SRTL “un grupo de tamberos, acompañados por la presidente de nuestra Rural, Alejandra Santamarina, y miembros de la Comisión Directiva, recorrieron el tambo ‘El Campito’ con el candidato a intendente Francisco Recoulat, el concejal Matías Cardini y el diputado provincial, Luciano Bugallo, todos de Juntos por el Cambio, quienes manifestaron preocupación por la realidad del sector en este contexto de sequía e incertidumbre económica”.

Y agregaron que “junto a un corral con vacas que esperaban ser cargadas, la charla se centró en un clima de desesperación y angustia porque todos somos conscientes de la importancia que tiene la producción lechera en nuestro partido”.

Además, desde la entidad preguntaron “¿sabías que Trenque Lauquen integra una de la cuencas lecheras más importantes del país, con una producción de un millón de litros por día?” para añadir a continuación que “para producir esos litros, los tambos requieren de una inversión permanente que le da vida a nuestros pueblos”.

n Problemas

Por otra parte, desde la SRTL detallaron: “Pero la sequía extendida, las malas políticas económicas y la devaluación que contrajo un aumento en todos los costos de producción y alimentación pero un atraso notorio en el precio de la leche hacen que la situación de muchos tamberos hoy sea crítica. Se están cargando vacas que debieran estar en ordeñe para pagar las cuentas y eso se traducirá en menor producción, menor demanda de mano de obra y servicios”.

Asimismo, señalaron que “mientras se intercambiaban realidades, caían unas pocas gotas y en los celulares recibían información sobre el corte de venta de insumos, el dólar sigue trepando y todo está paralizado. Por momentos parece que no se dimensiona el caos en el que estamos inmersos. Lo que cuenta un tambero refleja la situación de la mayoría de las actividades productivas de nuestro país”.

Por otra parte, desde la entidad indicaron que “con el diputado Bugallo se conversó además sobre el estado parlamentario de algunas leyes de su autoría que se vienen reclamando desde hace años desde el sector. Una tiene que ver con la Ley de Emergencia Agropecuaria que hoy no brinda el alivio que necesita cualquier productor en estado de Emergencia y/o desastre, tal cual lo estamos viviendo hoy por la sequía que no da tregua”.