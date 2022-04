Suteba volvió a rechazar ampliación del horario de clases: “Una hora más es imposible”

El gremio docente Suteba volvió a rechazar la posibilidad de que se amplíe el horario de clases, tal como lo planteó el Gobierno nacional semanas atrás, iniciativa que recibió el respaldo de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires.

“Recién en la reunión del lunes nos vamos a enterar de los lineamientos de este proyecto, pero antes de eso hay una realidad en la Provincia de Buenos Aires. Las desigualdades que existen entre la cantidad de alumnos y la infraestructura, no es lo mismo pensar una hora más en el conurbano que en el interior”, expuso la secretaria adjunta de Suteba, María Laura Torre.

“Antes hay que discutir para qué, con quiénes y con qué. Uno de los temas que nos preocupa es la calidad educativa y esto no es solo sinónimo de agregar una hora más, sino que hay que seguir en evaluación de los programas que se desarrollan en la Provincia como el +ATR Forte que da más cantidad de horas de clases y revincula a estudiantes, además de que nutrió a las escuelas de otros cargos”, dijo en declaraciones a FM Cielo.

“El debate no es si hay o no una hora más de clases, eso es lo incorrecto que transmitieron en los medios. Hoy muchas escuelas en la provincia de Buenos Aires tienen más horas de clases. Hay que revisar el Programa +ATR y plantear la cobertura de los cargos necesarios dentro de las 4 horas que tenemos en las escuelas primarias. Hoy imaginar una hora más de clases es imposible”, argumentó contra la política que diseña el Gobierno.

Torre explicó que “lo complejo es que se anuncian cosas que después no pasan porque la situación concreta no da para que suceda”. “No es que en los sindicatos no queremos una hora más de clases, sino que queremos dar el debate y discutir en dónde podría extenderse la jornada si no hay lugar ni posibilidades en las escuelas”, contestó.

“Además hay que pensar la exposición del trabajo docente que es mover una pieza de ajedrez a mitad de camino, con trabajadores que tienen doble cargo y se enciman las horas”, esgrimió ante la decisión del Gobierno.

En esa línea, aseguró que desde Suteba entienden que “no es una hora más o una hora menos de clases, si nuestros alumnos van hasta los sábados y tienen aprendidos los programas. Lo que hay que saber es qué se hace en esa hora más y parte de esa discusión la tenemos que dar los docentes y hoy no somos parte de ese debate”. (DIB)