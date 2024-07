Superávit financiero de $ 1.754 millones y un análisis sobre el Gabinete y la oposición

El Municipio de Trenque Lauquen cerró el primer semestre con superávit financiero, es decir que ingresó más dinero del que se gastó, en un contexto de crisis y fuerte recesión económica. El dato económico se destaca ya que la Comuna había anunciado un equilibrio muy justo cuando se cumplió el primer trimestre del 2024.

La información se desprende de la publicación que realiza la Comuna en su sitio web y que debe publicitar cada tres meses por Ley Orgánica de las Municipalidades. De acuerdo a esa publicación los recursos corrientes y de capital percibidos (es decir los ingresos) fueron de 16.517 millones de pesos y los gastos fueron de 14.762 millones de pesos por lo que el resultado financiero (que se denomina técnicamente artículo 43) fue positivo: 1.754 millones de pesos.

En este marco, el Intendente Francisco Recoulat dialogó con La Opinión, y realizó un balance económico, ejecutivo y sobre la oposición en base al primer semestre de este año.

Balance económico

“Tuvimos un primer semestre con mucho cuidado en los recursos económicos que el Municipio fue invirtiendo. Las dificultades son un poco públicas. No teníamos financiación de Nación para obras. No estaban presupuestados para este año ni el Fondo de Infraestructura ni el Fondo de Seguridad, que son fondos provinciales. Sí tuvimos el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, que giró la Provincia para los 135 distritos, el cual en parte no llegó a cubrir lo que eran los otros dos fondos. Entonces, el panorama, sin fondos nacionales, sin el Fondo de Infraestructura, era el de un año complejo. Fuimos avanzando con la ejecución presupuestaria que teníamos en varias áreas y tomamos el recaudo de, algunas inversiones, no realizarlas en el primer semestre, decidimos postergar algunas inversiones, por eso el primer semestre cierra con un superávit financiero de 1.700 millones, y ya anunciamos el plan de gobierno para los próximos seis meses, donde vamos a invertir mucho más tanto en maquinarias como herramientas, parque automotor, una remodelación de dependencias municipales y otras obras”, explicó el jefe comunal.

En lo que hace a la inversión en el parque automotor, Recoulat adelantó que la idea es llegar a los $ 1.500 millones en lo que resta del año.

Mientras que en obras públicas, destacó que hay obras en todo el distrito, enumerando al Jardín Soles, en el Barrio Indio Trompa, al que definió como “muy avanzado”; la Escuela 3 y una serie de tareas en diferentes establecimientos educativos; la puesta en valor del Cementerio y el Cementerio Parque; la pronta puesta en valor del Polideportivo Poroto Abásolo; el actual avance de obras de acondicionamiento del Acceso Perón, que luego seguirán en el García Salinas; las actuales obras en el Hospital Orellana, y una importante inversión en stock (materiales, ascensores y otros productos) para, entre este año y el próximo, concluir la planta alta para la Terapia Intensiva; el actual avance de la remodelación de la Sala Sanitaria Santa Clotilde de Beruti, estando programadas obras para el Cine La Luisa también; en 30 de Agosto, la culminación del nuevo geriátrico municipal, y un recambio de techos del CEF 81; una serie de obras de infraestructura por el sistema de contribución por mejoras; la obra del Museo de Artes Visuales, que ya está casi terminada; la remodelación y ampliación del Centro de Día, que pronto estará finalizada; el proyecto de un corredor seguro modificando las rampas de las esquinas de calle Villegas; la futura construcción del anunciado monumento a los héroes de Malvinas; y la puesta a votación de los proyectos del Presupuesto Participativo.

El gabinete

Respecto a un balance sobre el trabajo de su equipo de gobierno, el intendente dijo: “El balance es muy positivo. Nos tocó administrar un municipio en un contexto de enorme dificultad económica y financiera. Venimos prestando todos los servicios. Hemos detectado las áreas en que tenemos que brindar mejoras. Estamos enfocados en avanzar en eso. Venimos haciendo mediciones de rendimiento área por área, sobre tiempos de espera de los reclamos que se reciben y hemos bajado las estadísticas desde la cantidad de reclamos que hay en promedio hasta el tiempo de respuesta”.

También remarcó que “se ha hecho todo el esfuerzo gracias al acompañamiento de los vecinos que tributan sus tasas para poder hacer que el distrito no se detenga y siga desarrollándose”.

Por otro lado, Recoulat señaló sobre su equipo de Gabinete que no hay establecida una determinada fecha para hacer cambios, aunque sí hay “un gabinete en funciones con exigencias de cumplimiento que se van monitoreando”, añadiendo que “si hay algunas áreas que no cumplen las expectativas, van a estar bajo análisis y se analizarán las modificaciones correspondientes”.

Con esto, y ante la consulta de este medio, el intendente agregó: “Hay áreas que están respondiendo muy bien y otras a las que le estamos exigiendo mejoras en el cumplimiento. Vamos avanzando. Un gabinete nuevo tiene su tiempo de espera y adaptación, pero creo que hay algunas áreas que tienen mucho más para dar y lo estamos exigiendo”.

La oposición

Respecto de la relación del Ejecutivo con la oposición, el Intendente comentó: “Hoy no somos gobierno ni provincial ni nacional, y tenemos en el Concejo Deliberante representantes de la oposición del Gobierno provincial y del Gobierno nacional. Hemos tenido buena relación en el aspecto que ha sido acompañado el presupuesto de este año, un presupuesto que entendíamos debía ser acompañado por la dificultad económica que se planteaba. Obviamente la oposición hace su rol de crítica, de sugerencias y aportes que es válido; y entendemos que nosotros les abrimos las puertas para que se gestione en conjunto. Quienes puedan conseguir algo del Gobierno nacional o el Gobierno provincial, bienvenido sea. En eso no hay reparos. Queremos gestionar la mayor cantidad de cosas posible, conseguir la mayor cantidad de recursos posible para mejorar la vida y la calidad de vida de los vecinos del distrito”.

En este sentido manifestó que “la realidad es que el panorama económico impide que algunas respuestas se terminen de focalizar, pero hoy el diálogo es bueno, más allá de las diferencias, y se vienen articulando acciones”.