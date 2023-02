“Sueño conformar un amplio espacio político que aporte un proyecto superador”

Luego de que hace pocos días se viera al dirigente local Claudio Figal compartir un encuentro con el referente del PRO Diego Santilli, las especulaciones sobre una posible precandidatura a intendente del ex presidente del HCD no tardaron en hacerse oír. En ese marco, La Opinión tomó contacto con el propio Figal quien explicó cuáles son sus inquietudes y objetivos en este año electoral que, de manera gradual, comienza a tomar ritmo.

En primer lugar, hizo referencia al encuentro con Santilli del que también participaron otros referentes políticos del distrito. “La foto (junto a Santilli) que se publicó surgió a raíz de la invitación de las autoridades del PRO local, que tuvieron una enorme atención para conmigo haciéndome partícipe de una reunión y cena con el posible futuro gobernador de la Provincia. Santilli, con gesto que valoro, me permitió preguntar libremente sobre sus ideas que tiene para conducir nuestra tierra bonaerense”, dijo antes de agregar: “Intercambiar opiniones, preguntas y reflexiones a mí me permite crecer y seguir aprendiendo en política. Me pude sacar una foto con la cual, quizás, en un futuro muy cercano pueda decirles a mis hijos ‘mirá, yo estuve con el Gobernador de la Provincia’ cuando estuvo en Trenque Lauquen”.

Dentro de Juntos

Asimismo, Figal recordó que “Juntos por el Cambio es una coalición política conformada por el PRO, la UCR, la Coalición Cívica, parte del peronismo y otros partidos políticos que se formó y gobernó en el 2015”. “Soy radical y milito en Juntos por el Cambio sin resignar mi pertenencia como lo hacen otros integrantes del espacio. Por lo que, si fuera mi intención ser precandidato, lo haría por Juntos por el Cambio”.

Por último, repasó su trayectoria en el escenario político trenquelauquense antes de afirmar que su principal meta es realizar un aporte a un proyecto superador para enfrentar los desafíos que el distrito tendrá en los años venideros: “Hace años que participo en política, tarea que me apasiona, me he formado con los mejores actores de la política local, tengo conocimiento y experiencia en el manejo de la gestión pública municipal, integré el Ejecutivo y el Departamento Legislativo. Antes que pensar en una precandidatura sueño con conformar un amplio espacio político sin importar su pertenencia que pueda aportar un proyecto superador para el Trenque Lauquen del futuro ante los múltiples desafíos que tiene el distrito. En ese arduo trabajo me imagino participando. Soy un hijo y vecino de Trenque Lauquen y quiero lo mejor para mi lugar en el mundo”, afirmó.