La joven autora, cantante y guitarrista cordobesa Zoe Gotusso publicó su álbum debut “Mi primer día triste”, que registró en Uruguay bajo producción del reputado Juan Campodónico y en el que encarna un repertorio afirmado en el género de la canción porque, desafía, “para mí soy cancionera y no me importa qué se esté escuchando”.

“A lo mejor podría estar cortando muchos simples o haciendo otras cosas que son más tendencia, pero elijo hacer las cosas que dependen de mí y a las canciones las siento mi vehículo”, asegura Gotusso durante una entrevista con Télam.

A contrapelo de una escena sonora donde prevalecen las denominadas músicas urbanas con modismos latinos y la búsqueda del impacto instantáneo, esta trovadora de 23 años logró ser fichada por una discográfica multinacional para asumir nueve canciones (ocho propias y una versión del clásico “Amándote”, de Jaime Roos).

“Compongo lo que me sale y lo más lindo del proceso creativo es dejar que te sorprenda, a mí me salen canciones y elijo hacer las cosas que dependen de mí”

Además de la tutela de Campodónico (responsable de grandes trabajos junto a Bajofondo, Jorge Drexler, El Cuarteto de Nos, No Te Va Gustar, La Vela Puerca) de la placa también toman parte Hugo Fattoruso (piano y acordeón), Gabriel Casacuberta (bajo), Javier Casalla (violín), Nicolás Ibarburu (batería) y Diego Mema (guitarras y programaciones), con arreglos de cuerdas de Alejandro Terán.

“El hecho de hacer canciones en este contexto no es un peso pero sí me interpela y me condiciona aunque me dejó re-libre. Compongo lo que me sale y lo más lindo del proceso creativo es dejar que te sorprenda, a mí me salen canciones y elijo hacer las cosas que dependen de mí”, fundamenta Zoe.

Para llegar a “Mi primer día triste”, la muchacha tiene como antecedente el exitoso dúo de covers Salvapantallas que sostenía junto a Santi Celli y desde 2019 empezó a entregar canciones en solitario como “Una Bossa +”, (con más de seis millones de escuchas en Spotify), “Monoambiente en Capital” (con más de cuatro millones de reproducciones) y “Calefón”.

Ya desde mediados de este año empezó a adelantar su debut discográfico con “Ganas” y “Cuarto creciente”, parte de un repertorio que se conoció completo ayer y que además incluye “Desnuda”, dos versiones de “María”, “Mi primer día triste”, “La culpa”, “El cuerpo” y “Ya”.

Del otro lado de la pantalla, Gotusso comparte a esta agencia sus sensaciones por el lanzamiento: “Acá estoy en mi casita, contenta, con muchas emociones adentro. Me compromete mucho esta fecha porque cuando una llega a un día tan importante, a un momento difícil bien, hay sensaciones movilizantes por esos territorios desconocidos a donde van los pensamientos. Me siento desnudándome, presentándome. Movilizada”.

Télam: ¿Soñabas con que lanzar tu primer disco solista fuera así?

Zoe Gotusso: No le había dado en mi cabeza una forma ideal y exacta pero ha superado mis sueños o esto era como mi sueño. Fue un lujo grabar un disco con las canciones que me encantan, con los músicos que tuve, con ese productor, grabar cuerdas, viajar. Lo soñé y lo atraje. Atraemos cosas y vamos empujando para que sucedan y por eso grabé un disco con Juan en Uruguay.

T: ¿Cómo aparece Campodónico para que produzca “Mi primer día triste”?

ZG: En casa había muchos discos y un disco que me gustaba muchísimo, que me gusta muchísimo, es “Eco”, de Jorge Drexler, y atrás decía Juan Campodónico. Y hace cuatro años le mandé un mail y no me contestó y me parece excelente que no lo haya hecho porque cuatro años después sí me lo contestó y eso me enseñó que las cosas cuando tienen que pasar, pasan, y me gusta que hayamos laburado estas y no aquellas canciones. Creo que con el tiempo se va a poner más interesante esa anécdota.

“Elegí diez ideas que me representan y de las que me siento orgullosa. Cuando digo que tengo cosas que decir son canciones y por eso hice un disco solista”

T: ¿Qué te llevó a incluir “Amándote” en este repertorio?

ZG: “Amándote” es una canción que me toca desde chica y que canté mucho con Salvapantallas, la hacíamos al final de los shows a capella y con las manos. Y estando en Uruguay se dio todo. Interpretar también es parte de mí y Juan me hizo esta recomendación y me trajo esa inquietud y me gustó.

T: ¿”Mi primer día triste” es un compendio de tus canciones o lo compusiste pensando en que sea tu primer disco?

ZG: Compuse este disco. No fue nada difícil y no por hacerme la canchera sino que escupí estas canciones. Son canciones de Zoe hablando hace un año, fotos de todo un año mío. Elegí diez ideas que me representan y de las que me siento orgullosa. Cuando digo que tengo cosas que decir son canciones y por eso hice un disco solista. Cuando está el objetivo, listo, voy para allá y tuve la claridad sobre qué quería cantar y qué no. Estoy muy orgullosa con mi primer disco. Me re gustó hacer esta búsqueda.

T: ¿Cómo es tu método creativo para componer?

ZG: No compongo todos los días, sino más en ciertos momentos que son parte de un proceso y por eso digo que escupo las canciones. Tengo mi piano, mis guitarras, mis letras pero también soy esa Zoe que mira series y sale a dar una vuelta. Tengo que ir caminando y disfrutando la vida para que cuando no me dé cuenta pueda sacar esa explosión creativa. Y no hay que pensarla, si la pensás es más difícil.