Sostienen que se sancionará a quienes incumplan las disposiciones de Provincia

A pesar del malestar generado en el sector comercial, desde la Comuna marcaron que podrían darse sanciones con multas de hasta el equivalente a 5 sueldos básicos municipales.

Además desde Policía indicaron que están obligados a cumplir las disposiciones provinciales.

La decisión del Gobierno bonaerense de bajar a Fase 2 al distrito de Trenque Lauquen en el marco de la pandemia de Covid sin lugar a dudas trajo preocupación principalmente en el sector comercial de nuestra ciudad, desde donde expresaron su desacuerdo con las medidas y amenazaron con no cumplir con las normativas dispuestas.

Al respecto desde el Municipio señalaron que si bien no se deberían tomar las mismas medidas que en el Gran Buenos Aires, sobre todo por las formas de comportamiento y de control que se dan en uno y otro lugar, la Comuna no posee demasiado margen de maniobra por lo que adelantaron que aquel comercio que no cierre a la hora indicada será sancionado con multas de hasta el equivalente a 5 sueldos básicos municipales, así como también están contempladas otras faltas que puedan afrontar los vecinos. En ese sentido, se estima un rango de sanciones de entre algo más 20 mil y 120 mil pesos aproximadamente. A su vez, desde Provincia las multas podrían ascender a los 4 millones de pesos.

Control

En tanto que desde Policía manifestaron que las fuerzas de seguridad deben cumplir con las normas dispuestas por Provincia, por lo cual la institución se ve obligada a infraccionar a aquel o aquellos comercios o vecinos que no cumplan con las restricciones vigentes.

Sin embargo señalaron que no habrá operativos especiales para controlar el cumplimiento de las normativas y que se continuará trabajando como se viene haciendo habitualmente. Aunque reiteraron que en caso de advertir el incumplimiento de alguna de las disposiciones provinciales correspondientes a la Fase 2 se verán obligados a actuar en consecuencia.

Permisos

Por otra parte, desde el área de Tránsito municipal se manifestaron en el mismo sentido señalando que se continuará con los procedimientos que se vienen desarrollando en el último tiempo.

En este sentido marcaron que el objetivo de dichas tareas es el de controlar el cumplimiento de las normativas vigentes destacando que se seguirá trabajando en el mismo sentido con la diferencia de que el ingreso de Trenque Lauquen a la Fase 2 hizo que el horario de circulación se encuentre más restringido.

Asimismo remarcaron que aquellos vecinos que por desempeñar alguna labor considerada esencial los obligue a circular fuera del horario tope de las 20 deben bajar la aplicación Cuidar y contar con el permiso para transitar fuera de dicho horario.

Medidas

Cabe recordar que algunas de las medidas incluidas en la Fase 2 vinculadas directamente a la actividad comercial y que más resistencia provocaron refieren a las actividades comerciales en general permitidas sólo entre las 6 y las 19; las actividades desarrolladas en comercios gastronómicos permitidas en el mismo horario y sin aforo interior; y la circulación de personas permitida entre las 6 y las 20, con excepción de los afectados a las actividades y servicios esenciales, trabajadores industriales que se desempeñen en horario nocturno y personas que deban retornar a su domicilio habitual desde su lugar de trabajo o concurrir al mismo.