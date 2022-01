Sorpresas en otra noche de Reyes

La edición 56° del Maratón de Reyes “Camilo Martino” será recordada por varios factores. Aunque en la prueba principal el triunfo fue para Miguel “Mito” Guerra, en su quinta victoria por las calles de la ciudad, fue una noche cargada de sorpresas, tanto fuera como dentro de la competencia.

Algo esperable, el bajo número de competidores. Unos 320 en la carrera de damas y veteranos, y 150 para caballeros elite. A pesar que durante la semana la pre-inscripción había ascendido a más de 800 atletas, entre viernes y sábado varias delegaciones debieron desistir de viajar a Trenque Lauquen por asuntos relacionados a la pandemia.

Una de las sorpresas fue la presencia de Ulises Sanguinetti en la carrera para veteranos. Al de Tres Arroyos, que venía de ganar en Bahía Blanca, se lo aguardaba para competir en la prueba principal, pero se decidió “a último momento” por correr entre los veteranos, algo que le permite el reglamento por su edad, y así evitar desgastar más el cuerpo. “No hice ninguna trampa, no le estoy robando a nadie” le dijo Sanguinetti a La Opinión.

Otra de las sorpresas de la noche fue la baja presencia de las mejores damas locales. Solo Natalia Velázquez, quien terminó ganando su segundo Reyes, y Pamela Araneo, junto a Susana Tavoloni, que siguen batallando ante las más jóvenes, se plantaron ante las foráneas. También sumamos a las perlitas de la noche el gran nivel de Andrés Darricau. Fuera de su territorio habitual, como lo son los triatlones, “Lechu” fue el mejor local entre los veteranos, además de ocupar la cuarta posición del clasificador general, por detrás de Sanguinetti, Cabral y Barroso. “Poder correr por debajo de los 25 minutos pasando los 40 años no es poca cosa” le dijo a La Opinión un muy contento Darricau.

“Mitomanía”

Lo único que estuvo lejos de ser sorpresa: el triunfo de “Mito” Guerra. Ganó su quinto Maratón de Reyes, aunque esta vez algo más “peleado” que los anteriores. Ganó en el 2016, 2017, 2019, 2020 y sumó el 2022.

“Mito”, fiel a su estilo, que genera seguidores y detractores, llegó a la ciudad sabiendo que era el gran candidato y que tenía que luchar contra el resto. “A mí me gusta salir a correr fuerte de movida, pero te especulan desde el fondo y te agarran desgastado, son las estrategias que usan Molina y Fernández contra mí”, dijo.

Es así que Guerra, Fernández, Molina y Emiliano Bustos, el juvenil villeguense, corrieron gran parte de la prueba en un primer pelotón. Fue sobre los kilómetros finales que “Mito” sacó la diferencia necesaria para asegurarse el primer puesto, por sobre un Luis Molina que descontó metros tras superar a Fernández.

Ya en el podio, estuvieron los primeros nueve atletas en la foto y no el ganador, ya que “Mito” Guerra se había ido a “duchar”. Luego, en solitario, tuvo su premio.

Otro de los momentos más fuertes de la noche fue la definición entre Lautaro Barragán y Marcos Gómez Kistner. Hacía mucho tiempo que el primer puesto local no se definía de esta manera. Barragán y Gómez Kistner afrontaron los 7.500 metros corriendo juntos, siempre encabezando el pelotón el “Profe” Marcos, intentando imponer un ritmo fuerte, pero con Barragán haciendo su estrategia en la espalda. La definición sería muy similar a la del 2021, en aquella Maratón de Reyes solo para atletas locales. Esta vez más ajustada, ganando el sprint final Barragán, por solo unos segundos, imponiendo así su juventud, entrenamientos y carreras de pista, el represente del Programa Único de Atletismo.

Entre las sorpresas, no podemos dejar de lado a Rubén Schejtman. Llevaba un año sin correr, debido a diferentes lesiones, y con poco entrenamiento, arribó en el tercer puesto entre los locales. Un corredor diferente, de otro nivel, que estando al 100 por ciento, no tiene rivales en la ciudad.

Ulises, local

Ulises Sanguinetti es un local más en Reyes. El de Tres Arroyos es muy querido en la ciudad, por el público y los atletas.

Sanguinetti le dijo a La Opinión tras la victoria en la prueba de veteranos. “No hice ninguna trampa, no le estoy robando a nadie. Quería correr en veteranos y ganar en veteranos. Quizás fue una decisión que me la cuestiono, pero como venía de correr en Bahía Blanca, pensé que mi cuerpo no estaría al nivel” señaló.

Es así que Ulises ganó con más de 200 metros en la prueba de veteranos con un gran tiempo, marca que le hubiese permitido disputar el podio en la prueba de elite. Pero Sanguinetti destacó: “Estoy muy contento, hacía siete años que no venía, no puedo creer que haya pasado tanto tiempo y la última vez había sido segundo detrás de Luis (Molina)”.

Entre las damas otro gran triunfo de la trenquelauquense Natalia Velázquez, quien suma así su segunda victoria en Reyes. Velázquez peleó mano a mano con Patricia Ponce, de Esperanza, pero en los metros finales prevaleció la de la ciudad. Pamela Araneo y Susana Tavoloni completaron el podio de las damas locales. Y la gran carrera de “Lechu” Darricau, que en la previa sabía que podía ser el mejor de la ciudad, pero no se esperaba ese gran nivel, con el cuarto puesto de la general. Fue segundo entre los locales de la carrera inicial Matías Velázquez y tercero Ariel López.

En las próximas ediciones iremos repasando los resultados oficiales de nuestros atletas y las mejores fotos que dejó la competencia.