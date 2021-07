Son 440 los casos activos en el distrito

Trenque Lauquen

La subsecretaría de Salud municipal reportó esta mañana (viernes) 440 casos activos de Covid-19 en el distrito, como consecuencia de haberse registrado la confirmación de 59 nuevos casos y la recuperación de otras 66 personas. Además se descartaron 62 casos y quedan 143 casos sospechosos y 320 personas en aislamiento.

Cuarenta y uno (41) de los 59 nuevos casos positivo fueron diagnosticados por hisopado y 18 por criterio o nexo epidemiológico según protocolo actualizado vigente, correspondiendo 49 a Trenque Lauquen, ocho (8) a Treinta de Agosto y dos (2) a Beruti.

De los 440 casos activos, 365 pertenecen a la ciudad cabecera, 50 a Treinta de Agosto, 23 a Beruti y dos (2) a Garré: 31 personas se encuentran internadas en el Hospital Municipal, dos (2) están en el Centro Extrahospitalario que funciona en el ex Hotel Pailla Hué y 407 en sus domicilios particulares.

Incluidas las 66 personas recuperadas en las últimas 24 horas -59 de Trenque Lauquen, cinco (5) de Treinta de Agosto y dos (2) de Beruti-, ya son 7.603 las que recibieron el alta desdemarzo del año pasado, cuando empezó la pandemia, hasta ahora, y en ese lapso se descartaron 13.448 casos con los 62 de hoy -55 de Trenque Lauquen, cinco (5) de Treinta de Agosto, uno (1) de Beruti y uno (1) de Girodías-.

Hay 143 casos sospechosos, 127 en la ciudad cabecera, 11 en Treinta de Agosto y cinco (5) en Beruti, y 320 personas en aislamiento, 248 en Trenque Lauquen, 47 en Treinta de Agosto y 25 en Beruti.

Respeto por las normas y vacunación

La vacunación es una de las herramientas más importantes para detener la pandemia, por eso, y aunque el plan provincial es voluntario, es fundamental que toda persona de 18 años o más que todavía no se inscribió, lo haga ingresando al link https://vacunatepba.gba.gob.ar/. La vacunación, además, es gratuita.

La campaña de vacunación se ha ido acelerando y en la medida en que más sectores de la población puedan estar cubiertos por la vacuna, más cerca estará la posibilidad de frenar la propalación del virus. Las/os vecinas/os deben acompañar la vacunación tomando los recaudos básicos que ya se conocen y respetando los hábitos que hubo que adoptar y las normas y disposiciones vigentes.

El cuidado individual significa también cuidar al otro. Y para cuidarse uno y cuidar al otro es imprescindible el uso de mascarilla o barbijo cubre boca y nariz, la higiene frecuente de manos, no tocarse la cara, no compartir el mismo mate ni utensilios, no beber del mismo vaso o envase, mantener el distanciamiento social de dos metros, ventilar los ambientes de la casa y el trabajo, en caso de haber dado positivo informar los contactos y vacunarse.

Los recaudos no excluyen a aquellas/os vecinas/os que fueron vacunados con una o las dos dosis correspondientes y tampoco a los que padecieron Covid-19 y se recuperaron. La comunidad toda debe perseverar en los cuidados preventivos.

Línea Covid

El Departamento Ejecutivo también recuerda que toda persona que venga a Trenque Lauquen desde otras ciudades, provincias o países debe registrarse en la planilla disponible en la web municipal https://www.trenquelauquen.gov.ar/registroacceso/) y que por consultas para ser orientados cualquier persona puede comunicarse de 6 a 24 (de lunes a domingo inclusive) al teléfono (2392) 41-5000 Línea Covid.

Asimismo, las autoridades sanitarias señalan que una vez que se define en el Hospital en qué condición se enmarca a cada persona (confirmado o activo, sospechoso, en aislamiento por contacto estrecho, recuperado, descartado), y en los casos que corresponda, un integrante del equipo se encarga del seguimiento.

Casos confirmados hoy: 59

– Por testeo: 41

– Por criterio o nexo epidemiológico: 18

– Trenque Lauquen: 49

– Treinta de Agosto: 8

– Girodías: 0

– Beruti: 2

– Garré: 0

Total casos activos: 440

– Trenque Lauquen: 365

– Treinta de Agosto: 50

– Girodías: 0

– Beruti: 23

– Garré: 2

Personas recuperadas hoy:66

– Trenque Lauquen: 59

– Treinta de Agosto: 5

– Girodías: 0

– Beruti: 2

– Garré: 0

Total de Personas recuperadas: 7.603

Casos descartados hoy: 62

– Trenque Lauquen: 55

– Treinta de Agosto: 5

– Girodías:1

– Beruti: 1

– Garré: 0

Total de Casos descartados: 13.448

Defunciones: 143

Casos sospechosos: 143

– Trenque Lauquen: 127

– Treinta de Agosto: 11

– Girodías: 0

– Beruti: 5

– Garré: 0

Aislamiento por contacto estrecho: 320

– Trenque Lauquen: 248

– Treinta de Agosto: 47

– Girodías: 0

– Beruti: 25

– Garré: 0

Línea Telefónica de 6 a 24hs.