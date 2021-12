Son 312 los casos activos en el distrito

Trenque Lauquen

Noventa y cinco (95) nuevos casos confirmados, 187 casos descartados, seis (6) personas recuperadas, 364 personas en aislamiento y 74 casos sospechosos fueron reportados esta mañana (viernes) por la subsecretaría de Salud municipal, que a partir de estos datos informa que a la fecha suman 312 los casos activos en el distrito.

Setenta y siete (77) de los nuevos casos positivos se diagnosticaron por hisopado y 18 por criterio o nexo epidemiológico y 86 corresponden a Trenque Lauquen y nueve (9) a Treinta de Agosto.

De los 312 casos activos, 294 pertenecen a la ciudad cabecera, 15 a Treinta de Agosto y tres (3) a Beruti y sigue habiendo una (1) sola persona internada en el Hospital Municipal. Las otras 311 permanecen en sus domicilios.

Entre los 187 casos descartados en las últimas 24 horas, 176 son de Trenque Lauquen, siete (7) de Treinta de Agosto y cuatro (4) de Beruti, ascendiendo a 27.265 los así considerados entre marzo de 2020, cuando comenzó la pandemia, y la fecha, y en ese mismo período, incluidas las seis (6) personas recuperadas hoy, ya llegan a 10.353 las que recibieron el alta.

Quedan 74 casos sospechosos, 63 de la ciudad cabecera y 11 de Treinta de Agosto, y todos están en sus casas.

Responsabilidad individual y colectiva

En Trenque Lauquen, como en otros distritos de la región y de la provincia, se está replicando lo que sucede en todo el país: un fuerte aumento diario en los casos confirmados. Es una situación que se preveía podía ocurrir teniendo en cuenta la apertura y flexibilidad para la realización de muchas actividades sociales, económicas, deportivas, recreativas y la llegada de las fiestas, entre otras, pero aunque se esperaba, no deja de ser un claro llamado de atención y por eso la cartera sanitaria municipal reitera la importancia de vacunarse y la necesidad de no relajarse y respetar los cuidados preventivos básicos e insta a no relajarse para mantener una situación epidemiológica en el distrito que permita disfrutar de flexibilidades y posibilidades de desarrollar actividades que hasta hace un tiempo estuvieron vedadas.

Asimismo recuerda que la rápida detección de un caso positivo -y el posterior aislamiento correspondiente-, continúa siendo una de las herramientas determinantes para impedir la propagación del virus. Y solicita que de confirmarse un caso, la persona afectada informe de manera inmediata sus contactos para adoptar los recaudos previstos.

Centro Municipal de Testeo

El Centro Municipal de Testeo recuerda que hoy, viernes 31, celebración de Fin de año, atiende de 9 a 13 y mañana, sábado 1º de enero, Año nuevo, permanecerá cerrado. Y el domingo reabrirá en nuevo horario, de 8 a 12.

Debido al incremento en la afluencia de vecinos/as en los últimos días, precaución que es destacada y alentada por el área de Epidemiología, es fundamental solicitar turno previo por WhatsApp al 52-0721, de manera de agilizar la atención y evitar demoras innecesarias.

También se solicita a las/os vecinas/os o personas que están de visita en nuestro distrito que únicamente pidan turno o concurran a hisoparse ante la presencia de algún síntoma y que en caso de ser contacto estrecho de un positivo de Covid-19, permanezcan aislados.

Viajeros al exterior

Las personas que tengan planeado viajar al exterior deben ponerse en contacto con las embajadas o autoridades correspondientes del país elegido como destino para consultar qué tipo de requerimientos sanitarios tienen debido a la pandemia de Covid-19 para permitir el ingreso, particularmente en lo que respecta al tipo de test que exigen, el molecular, amplificación isotérmica, que es el que se realiza en Trenque Lauquen, o el PCR.

Línea Covid

Las personas que necesiten un certificado por haberse hisopado deben pedirlo en el Centro Municipal de Testeo y aclarar dónde será presentada el mismo, ya que si es para realizar un viaje, la constancia municipal no es suficiente y debe entregársele la que se genera a través del Sistema Integrado de Información Sanitario Argentina (SISA).

El Departamento Ejecutivo también recuerda que por consultas cualquier persona puede comunicarse al teléfono (2392) 41-5000 Línea Covid de 8 a 20 de lunes a viernes inclusive y de 9 a 16 sábado y domingo.

Vacunación y cuidados preventivos

La campaña de vacunación sigue siendo de suma importancia y si bien el Plan Provincial es voluntario, en la medida en que más sectores de la población puedan estar cubiertos por la vacuna con el esquema completo, más cerca estará la posibilidad de frenar la propagación del virus en forma definitiva.

Además la/os vecina/os deben acompañar la vacunación tomando los recaudos básicos que se conocen hace casi un año y medio, respetando los hábitos que hubo que adoptar y las normas y disposiciones vigentes. Los recaudos no excluyen a aquellas/os vecinas/os que fueron vacunados con dos o tres dosis y tampoco a los que padecieron Covid-19 y se recuperaron. La comunidad toda debe perseverar en los cuidados preventivos.

Casos confirmados hoy: 95

– Por testeo: 77

– Por criterio o nexo epidemiológico: 18

– Trenque Lauquen: 86

– Treinta de Agosto: 9

Total casos activos: 312

– Trenque Lauquen: 294

– Treinta de Agosto: 15

– Beruti: 3

Personas recuperadas hoy: 6

– Trenque Lauquen: 6

Total de Personas recuperadas: 10.353

Casos descartados hoy: 187

– Trenque Lauquen: 176

– Treinta de Agosto: 7

– Beruti: 4

Total de Casos descartados: 27.265

Defunciones: 187

Casos sospechosos: 74

– Trenque Lauquen: 63

– Treinta de Agosto: 11

Aislamiento por contacto estrecho: 364

– Trenque Lauquen: 349

– Treinta de Agosto: 14

– Beruti: 1

Línea Telefónica

De 8 a 20 de lunes a viernes y de 9 a 16 sábado y domingo