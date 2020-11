Son 24 los casos confirmados y 27 las personas recuperadas

En Trenque Lauquen

La subsecretaría de Salud municipal reportó esta mañana (miércoles), en su parte diario, 24 nuevos casos de Covid-19 confirmados –20 por testeo y cuatro (4) por nexo epidemiológico, de acuerdo al protocolo actualizado vigente-, otras 27 personas recuperadas y 42 casos descartados, por lo que el número total de activos tuvo un leve descenso y llega a 152.

De los 24 nuevos casos confirmados, 20 corresponden a Trenque Lauquen, tres (3) a Treinta de Agosto y uno (1) a Beruti, el primero en esa localidad del distrito desde que se inició la pandemia.

Según el registro de las últimas 24 horas, de los 152 casos activos, 128 pertenecen a Trenque Lauquen, 23 a Treinta de Agosto y uno (1) a Beruti, encontrándose 139 en sus domicilios particulares, siete (7) en el Hospital Municipal y seis (6) en el Centro Extrahospitalario que funciona en el ex Hotel Pailla Hué.

Sumadas las 27 personas recuperadas hoy (miércoles) –una (1) de ellas de Treinta de Agosto- la cantidad de las que recibieron el alta desde marzo hasta la fecha asciende a 562, mientras que con los 42 casos descartados, el total de los casos así considerados en el mismo período y una vez realizado el estudio pertinente es de 1.432.

Hay 32 casos sospechosos, 17 de Trenque Lauquen, 12 de Treinta de Agosto y tres (3) de Beruti, de los cuales 30 están en sus domicilios particulares y dos (2) en el Centro Extrahospitalario.

Se hallan en aislamiento 564 personas -390 pertenecen a Trenque Lauquen, 158 a Treinta de Agosto y 16 a Beruti- y en cuarentena otras 34 -en Trenque Lauquen 28 y seis (6) en Treinta de Agosto-, habiéndose dado el alta de esta última situación a 44 personas, por lo que ya suman 4.291.

El Departamento Ejecutivo municipal reitera en forma diaria que es necesario profundizar los cuidados y prevenciones, e insta a la comunidad a respetar las normas y disposiciones vigentes y conocidas para la contingencia que se está viviendo.

También insiste en la importancia del uso de tapabocas o barbijo, higiene de manos, no tocarse la cara, no compartir el mismo mate ni utensilios, no beber del mismo vaso o envase y mantener el distanciamiento social. Asimismo, se recuerda una vez más que toda persona que venga a Trenque Lauquen desde otros distritos, ciudades o provincias debe registrarse en la web municipal (https://www.trenquelauquen.gov.ar/registroacceso/) y comunicarse al teléfono (2392) 41-5000 para ser orientada sobre los pasos a seguir.

Además, las autoridades sanitarias reiteran también que una vez que se define en el Hospital en qué condición se enmarca a cada persona (confirmado o activo, sospechoso, en aislamiento por contacto estrecho, en cuarentena, recuperado, descartado), y en los casos que corresponda, un integrante del equipo de Salud se encarga del seguimiento.

• Casos confirmados hoy: 24

– Por testeo: 20

– Por nexo epidemiológico: 4

• Total casos activos: 152

– En Trenque Lauquen: 128

– En Treinta de Agosto: 23

– En Beruti: 1

• Personas recuperadas: 562

• Defunciones: 17

• Casos sospechosos: 32

– En Trenque Lauquen: 17

– En Treinta de Agosto: 12

– En Beruti: 3

• Aislamiento por contacto estrecho: 564

– En Trenque Lauquen: 390

– En Treinta de Agosto: 158

– En Beruti: 16

• Casos descartados:1.432

• Total de personas en cuarentena en el distrito: 34

– En Trenque Lauquen y otras localidades: 28

– En Treinta de Agosto: 6

• Personas dadas de alta de cuarentena: 4.291