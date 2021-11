En el Día Nacional del Donante de Sangre, que se conmemoró ayer, la Jefa del Servicio de Hemoterapia del Hospital Municipal, Dra. Jorgelina Bidart, destacó el compromiso de las vecinas y vecinos de Trenque Lauquen que realizan este acto solidario, ya sea en forma habitual o en casos particulares de reposición, y en este sentido aseguró que “somos una comunidad autosuficiente”.

“Hoy (por ayer) es el Día del Donante de sangre y se celebra porque un 9 de noviembre de 1914, en plena Guerra Mundial, cuando los soldados se morían desangrados, un médico argentino (Luis Agote) descubrió el citrato de plata que sería el anticoagulante y se realizó la primera transfusión, que no era de brazo a brazo como se hacía hasta ese momento, algo que además en un campo de batalla no hubiera sido posible, en un hospital de Argentina y por un médico argentino”, comentó la Dra. Bidart.

“Era un investigador, tenía esa meta y lo logró en ese momento tan puntual y lo compartió y según dice la bibliografía nunca cobró por semejante invento”, subrayó.

Donantes

En este marco, Bidart agradeció “a nuestros donantes porque sin ellos no podríamos tener un Banco de Sangre, porque hasta los que vienen por reposición por algún paciente, familiar o conocido vienen a cambio de nada y eso no tiene precio” y destacó especialmente “a quienes tienen el hábito, no nos abandonaron en pandemia y a los que tienen fichas de más de diez donaciones”.

Al respecto la profesional señaló: “A nosotros no nos falta sangre nunca, somos una comunidad autosuficiente, eso quiere decir que con nuestros donantes producimos los hemocomponentes que necesita esta comunidad, así que estamos eternamente agradecidos”