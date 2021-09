“Somos los únicos que hablamos de cómo desarrollar la Argentina”

El precandidato a diputado nacional por el partido NOS Karim Nazar se encuentra por estos días ultimando los detalles de lo que será el tramo final de la campaña electoral de cara a las PASO. En diálogo con La Opinión, contó los principales objetivos del espacio que integra el cual es liderado a nivel nacional por Juan José Gómez Centurión.

“Estamos preparando lo que es cartelería para la última semana para que la gente empiece a conocer un poco más los objetivos del partido. A nivel local, como no tenemos presencialidad de lista no vamos a tener un conteo exacto, pero por suerte estamos con todos los colegios cubiertos en lo que respecta a fiscales generales. Y si bien en lo que son fiscales de mesa no cubrimos todo, sí hay una parte en la que ya contamos con gente que por suerte se nos va acercando. Eso es algo bueno así que estoy contento por ese lado”, dijo.

El dirigente explicó que, si el clima acompaña, este fin de semana NOS colocará distintos puestos en las inmediaciones del centro para dialogar con los vecinos.

Campaña

De esta manera, Nazar explicó que la semana que viene la campaña “va a ser a full”. “Todos los días saldremos a la calle a repartir casa por casa las boletas y toda la gente que se quiera ir acercando nos escribe por la página de Facebook, Twitter o Instagram ‘NOS Trenque Lauquen’” remarcó.

En tanto, contó: “A nivel provincial y nacional estamos contentos porque tenemos una participación mayoritaria en la Provincia con el 90% del territorio bonaerense ya cubierto con representantes de NOS, a diferencia de 2019 que fue menos de un 30%. Viendo esos números, y viendo que en 2019 con un 30% sin ningún tipo de publicidad este espacio sacó 800 mil votos, tenemos una expectativa muy alta. Creo que vamos a andar muy bien y, a partir de ahí, después de las PASO, vamos a tener un apoyo muy grande y la gente se va a ir acercando cada vez más”.

Propuestas

El joven destacó que “Gómez Centurión es el único político que habla de geopolítica y fuerzas armadas”. “Ahora está ocurriendo este conflicto con Chile que nos quiere sacar un sector marítimo. Eso es algo muy importante porque no tener fuerzas armadas es como no tener un seguro en el auto. Y acá no tenemos seguro de nada. Por eso digo que somos los únicos que hablamos de cómo desarrollar la Argentina” destacó.

Por último, detalló las principales propuestas de NOS: “En lo que respecta a Justicia y Seguridad, proponemos tolerancia cero y mano dura, reforma del Código Penal, prisión efectiva para asesinos y violadores y fin de la puerta giratoria. A su vez, proponemos mayor margen de acción para la Policía y simplificar los trámites para la compra, tenencia y portación de arma para la defensa de los ciudadanos”.

Además destacó proponer “mayor desarrollo de la salud pública, derogación de la Ley del Aborto”. Y “reformar el sistema de adopción y garantizar el apoyo del Estado en caso de embarazos de condiciones precarias”. A esto añadió: “También queremos desterrar el adoctrinamiento en la educación”.

Economía

Sobre el final, comentó, en lo que respecta a las propuestas económicas: “Queremos reducir la carga impositiva especialmente en los servicios básicos, reformar el sistema tributario porque el Estado debe concentrarse en la eficiencia y austeridad. Esperamos, de esa manera, fomentar la iniciativa privada y garantizar la libre competitividad”.

“Y para el trabajo proponemos la reforma de las leyes laborales (es imposible hoy tomar empleados en blanco) y convertir los planes sociales y parte del empleo púbico en trabajo de calidad en el sector privado con incentivos fiscales para las Pymes. También proponeos mejoras de jubilaciones para nuestros abuelos y reforma mixta para el sistema previsional” agregó.

“También tenemos un proyecto para el empleo joven que se basa en que la empresa que toma a un joven que recién se inicia en el mundo laboral no tenga que afrontar las cargas patronales en lo que respecta a ese empleado. Eso está bueno porque incentiva a las empresas a tomar gente joven”, culminó.