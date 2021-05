Solo está permitida la actividad al aire libre

Qué se puede y qué no se puede hacer a nivel deportivo en la Fase 2 es la gran duda para los trenquelauquenses. Ayer en contacto con el Director de Deportes de la Municipalidad de Trenque Lauquen, Sergio Barbas, detalló en primer lugar algunas dudas presentes.

En primer momento, y a la espera de la publicación de las nuevas medidas, Barbas habló que los deportes al aire libre y que no sean de contacto estarían permitidos, aunque resaltó algunos “grises” como lo son tenis, pádel y paleta. Una vez arribado el comunicado se resolvieron las dudas. El Decreto dice: “Actividades físicas en espacios cerrados, como gimnasios/academias de danza/deportes, no están permitidas; natatorios en espacios cerrados, no están permitidos. Actividades deportivas/recreativas grupales sin contacto al aire, están permitidas hasta diez personas. Deportes grupales de contacto al aire libre, no están permitidos. Actividades deportivas individuales al aire libre según Res 2653/2020, están permitidas. Y competencias de automovilismo y motociclismo, están permitidas solo competencias oficiales nacionales, no así las Provincial ni Regional”.

Trenque Lauquen está en Fase 2 por ser considerado “en situación de alarma sanitaria y epidemiológica” debido a los dos criterios fijados para estas circunstancias: el número de casos de coronavirus (más de 500 cada 100 mil habitantes) y la ocupación de camas críticas hospitalarias (superior al 80%) simultáneamente.

Precisiones

Barbas explicó sobre esos “grises” que suele haber en este tipo de restricciones: “Pádel, paleta, tenis y golf al aire libre están permitidos. Trabajo individual con pelota, o elementos, como el hockey, vóley, básquet y fútbol al aire libre también se puede. Es decir, todo trabajando con su espacio de cuatro metros y técnica individual”.

Además, el funcionario, remarcó que estas salvedades están debido a “la disputa del elemento, no son deportes de contacto en este caso, porque se hacen trabajos individuales. Y en caso de pádel o tenis, uno va a pegarle a la pelota y el otro no, no hay una disputa del elemento, no van los cuatro jugadores a pegarle a la pelota al mismo tiempo” conceptos básicos que sirven para permitir la realización de estos deportes. A su vez sostuvo que “es una vuelta atrás al 2020 cuando habíamos arrancado con técnica individual”.

Con respecto a los gimnasios dijo que “todos los que puedan sacar sus actividades al aire libre lo podrán hacer, siempre teniendo un espacio de 4 metros entre alumnos” y precisó que “todo esto sería por 15 días”.