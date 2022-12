Solicitan cambios en la conformación del Fondo Educativo

De cara al armado del Presupuesto 2023 provincial, desde Juntos pusieron la mira en los números del Fondo Educativo, un tema en el que dentro de la mesa de conversación entre el oficialismo y legisladores e intendentes de la oposición se dialogó solicitándose algunos cambios atentos a posibles “pérdidas” en los ingresos para algunos municipios.

En los lineamientos centrales de una solicitud de la oposición se destaca la advertencia sobre un tope en las asignaciones monetarias para las partidas que podría generar pérdidas en los posibles ingresos de las comunas, teniendo en cuenta los valores inflacionarios.

En este marco, el senador Marcelo Daletto (Juntos Chacabuco) expresó que “con el Fondo de Financiamiento Educativo la Cuarta Sección pierde 1.681 millones de pesos”, según publicó en un artículo el diario villeguense Actualidad.

Solicitud

Según información a la que pudo acceder La Opinión, desde Juntos señalaron que el Fondo Educativo está conformado por cifras en base a la población en edad escolar y variables educativas relacionadas con matrículas, establecimientos, predios, vulnerabilidad y trayectorias educativas de los establecimientos de gestión pública provinciales y municipales, señalándose que “los montos derivados de la aplicación de dicho coeficiente para el ejercicio 2023, no podrán ser inferiores al 100% ni superiores al 175% de los recursos transferidos a cada municipio durante el ejercicio 2022. El piso y el techo siempre se usan para que no haya municipios muy perjudicados. En este caso y teniendo en cuenta la alta inflación que tenemos, el techo produciría que se pierdan una importante parte de los recursos que corresponderían a los municipios”. Es por eso que, a través de la mesa de legisladores e intendentes, Juntos solicitó al Ejecutivo bonaerense rever este artículo, y modificar el piso y el techo.

También se solicitó que dentro de las variables se incorpore el parámetro de superficie, un índice que favorece a los municipios del interior que en muchos casos se encuentran con grandes distancias entre los establecimientos.

Cifras

En tanto, según publicó Actualidad, el senador Daletto expresó a Canal 10 de Junín que “el Fondo de Financiamiento Educativo reparte a los municipios el 16,14% de los recursos de afectación directa que percibe la Provincia por la Ley Nacional 26.075 para cubrir gastos ligados a la educación. El resultante de ese porcentaje, se reparte entre los municipios de acuerdo a un coeficiente elaborado por la Dirección General de Cultura y Educación”. Y añadió que “por las modificaciones que sufrió en algún momento este Fondo, se incorporó un piso y un techo para garantizar un mínimo y un máximo de fondos a los municipios. Es decir, como el techo se achicó de 230% a 175% y la inflación aumentó, la Provincia estará transfiriendo a los municipios 60 mil millones de pesos en lugar de los 85 mil millones que están presupuestados para 2023, restando 25 mil millones a los distritos”.

“En el caso de Junín, concretamente, el Gobierno local tendrá 181 millones menos de lo que tendría que tener; o por ejemplo Trenque Lauquen 151 millones menos; Nueve de Julio 138; y Lincoln, 129 millones menos, por citar algunos ejemplos. De todos modos, esto afecta no sólo a la Cuarta Sección Electoral sino a toda la Provincia, ya que vemos distritos como La Matanza que perderían 2 mil millones de pesos para ser afectados al sistema educativo”, argumentó Daletto.

De acuerdo al mencionado informe, si no hubiera modificaciones en el armado del Fondo, Trenque Lauquen sería el segundo distrito de la Cuarta con más pérdidas de posibles ingresos, detrás de Junín. Mientras que para otros municipios del oeste se marcan potenciales pérdidas a causa de este tope de $ 129 millones en el caso de Lincoln, $ 124 millones para Pehuajó, $ 118 millones para Villegas, $ 69 millones para C. Casares, $ 67 millones para Rivadavia, $64 millones para C. Tejedor y $ 32 para Hipólito Yrigoyen.

En tanto, Daletto concluyó: “Se trata de un reclamo de Juntos para ayudar a los intendentes a ser escuchados, que se lo hicimos al ministro de Educación bonarense, Alberto Sileoni, y lo estamos haciendo extensivo a toda la administración. Esperemos que en las semanas venideras, cuando se trate el Presupuesto, estos techos estén eliminados y no tengan que perder tanto dinero los distritos de toda la Provincia”.