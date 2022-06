Solcito que protege

Claro que sabemos que las mañanas del otoño casi invierno que hoy estamos viviendo se sobrellevan mucho mejor con sol y, si no hay nada de viento, mucho mejor. Porque caminar abrigados por la calidez de la inmensa fuente de vida es mucho más agradable que hacerlo bajo la sombra o durante un día nublado, con esos cielos cerrados que no brindan esperanza alguna.

Si uno camina hoy por la ciudad puede apreciar que, en consonancia con la época en que se vive, prácticamente no hay árboles “vestidos” y el paisaje es mayormente desolador. No obstante, y como alguien dijo alguna vez, cada estación tiene su encanto. Sólo hace falta agudizar los sentidos para encontrarlo. Está ahí nomás, siempre frente a nosotros. ¿Ya lo encontró?