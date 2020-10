Sitio internacional dejará de publicar datos de Argentina por no ser confiables

Una base de datos creada en la Universidad de Oxford, Our World in Data, dejará de publicar información estadística sobre los testeos de Covid-19 que se realizan en Argentina por no tener “calidad suficiente” para reflejar la realidad.

A través de su cuenta de Twitter, un gerente de ourworldindata.org, Edouard Mathieu, expresó: “Hemos decidido quitar a Argentina de nuestra base de datos. La información proporcionada por el Gobierno no tiene la calidad suficiente para reflejar correctamente la magnitud de los testeos”.

Esa información daba cuenta de que hay muchos testeos negativos que en el país no se registran en la base de datos nacional y que eso derivaría en dos problemas: la tasa de positivos sería más alta de lo real y la cantidad de testeos sería mayor de la que se informa.

No obstante, en el reporte de ayer del Ministerio de Salud de la Nación, se aclaró que se incorporaron a la base de datos de testeos, todos aquellos resultados de test realizados y notificados al sistema nacional de vigilancia reportados por otros actores del sistema (distintos a los laboratorios bioquímicos) que hayan arrojado resultados negativos.

“Se incluyen entonces todos los test de PCR y de antígenos, que se hayan realizado tanto en casos sospechosos, como en otras situaciones tales como contactos estrechos asintomáticos, exigidos como requisitos para ingreso a distintas jurisdicciones, prequirúrgicos, etc. hasta el momento no incluidos. Todos aquéllos que hayan arrojado resultados positivos’ en cualquier situación, han sido debidamente contabilizados como casos confirmados en el momento del diagnóstico, y se encuentran notificados como tales”, indicó el informe diario.