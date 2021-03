Protestas de tono opositor contra el escándalo del vacunatorio VIP en todo el país

En todo el país tuvieron lugar esta tarde marchas de protesta de ciudadanos indignados por el escándalo del “vacunatorio VIP” en el Ministerio de Salud, que desembocó en la renuncia del titular de la cartera Ginés González García.

Convocadas en redes sociales bajo el hashtag #27F, las movilizaciones comenzaron a las 17. Numerosas personas autoconvocadas portando banderas argentinas y dirigentes de la oposición se sumaron a las protestas, que tuvieron su epicentro en el Obelisco y la Plaza de Mayo de Buenos Aires.

No solo desde Juntos por el Cambio se sumaron a la convocatoria, sino que también hubo políticos de otras agrupaciones. Entre los que acudieron a Plaza de Mayo estuvieron la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, el diputado nacional por el radicalismo, Mario Negri, y el senador Martín Lousteau.

“Decidimos salir a la calle a acompañar a todas las personas mayores, a quienes han sido defraudados y primero se vacunaron los oligarcas K”, señaló Bullrich. “Estamos decididos a ir contra la indignación de llevarse las vacunas, estamos indignados, en una situación en la que sentimos que hay angustia”.

“El Pro convocó a la marcha, lo hicimos por Twitter”, dijo Bullrich al llegar a la protesta. Dijo que estaba “contenta” por la reacción de la gente.

Los referentes de Avanza Libertad, José Luis Espert, Javier Milei y Luis Rosales también estuvieron. “Decidimos participar de esta marcha, convocada espontáneamente por la ciudadanía, porque compartimos la consigna original que motivó la convocatoria y que es la de terminar con los privilegios. Sobre todo los de la política, de los políticos”, dijeron Luis Rosales y Espert durante la recorrida por Plaza de Mayo.

Adherentes y referentes del partido “Republicanos Unidos” también dijeron presente. Ricardo López Murphy, Yamil Santoro, Agustín Etchebarne y Marina Kienast son algunos de los que marcharon.

En Córdoba, la protesta tuvo lugar en la zona del Patio Olmos, mientras que en Rosario los manifestantes se reunieron en el Monumento a la Bandera.

Entre los que anunciaron su presencia en Plaza de Mayo están los diputados de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias, Waldo Wolff y Álvaro de Lamadrid, el ex ministro de Agricultura Luis Miguel Etchevehere, el ex fiscal federal Pablo Lanusse, el ex integrante del Consejo de la Magistratura Alejandro Fargosi y la ex diputada Cynthia Hotton.

El presidente de la UCR y diputado mendocino, Alfredo Cornejo, participó en Mendoza. “Es un éxito la marcha en todo el país y espero que el Gobierno escuche. Hay una indignación por el vacunatorio VIP pero en general el reclamo es el respeto a las leyes”, sostuvo Cornejo.

Luis Brandoni, recientemente recuperado tras haberse contagiado de coronavirus, llegó a la marcha acompañado, como en la última movilización, por el ex titular del Sistema de Medios Públicos, Hernán Lombardi.

“Es una vergüenza lo que hicieron”, lanzó Brandoni, rodeado de personas con banderas celestes y blancas, y aseguró que fue a la marcha para manifestar “las aspiraciones republicanas” que tienen, según él, “la mayoría de los argentinos”.

Como cada vez que se convocó a una movilización para protestar contra el Gobierno, cientos de personas llegaron este sábado para manifestarse frente a la Quinta de Olivos.

La presencia de quienes se manifestaban contra el presidente Alberto Fernández coincidió con la de un grupo de militantes y afiliados a distintos sindicatos que llegaron para apoyar al mandatario.

Hubo momentos de tensión, con insultos de quienes llegaron para protestar y le gritaban “que se vayan” a quienes apoyaban al Gobierno. (DIB)