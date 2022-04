Sin cambios en el Senior

La séptima fecha del Torneo Apertura del Fútbol Senior dejó todo igual, ya que los dos líderes volvieron a ganar. Ayer por la mañana se jugó el capítulo en el que Argentino derrotó por 4 a 1 a Barrio Alegre y Ferro Carril Oeste se impuso por 4 a 2 a Progreso. Además, Las Guasquitas le ganó por la mínima a Atlético Trenque Lauquen. El próximo fin de semana habrá estos cruces, FBC Argentino vs. Monumental; Barrio Alegre vs. Giat de Beruti; Atlético Trenque Lauquen vs. Ferro Carril Oeste y Progreso vs. Tres Llantas. Fecha libre para Las Guasquitas.

Campeonato

El certamen está siendo liderado por el FBC Argentino y Ferro Carril Oeste, con 18 unidades; sigue

Atlético Trenque Lauquen con 12; Las Guasquitas tiene 11; Tres Llantas está con 7;

Barrio Alegre y GIat de Beruti suman 4; Progreso tiene 3 y Monumental está con 2 puntos (datos extraoficiales).