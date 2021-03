Sin alfombra roja, comenzó la edición online del Festival Internacional de Cine de Berlín

La edición número 71 del Festival Internacional de Cine de Berlín comenzó este lunes de forma online y sin alfombra roja por la pandemia de coronavirus, con una selección de 15 películas que competirán por el Oso de Oro.

Entre los filmes más destacados de esta edición que terminará el viernes 5 de marzo se encuentran el que aborda la guerra civil libanesa “Memory Box”, la alemana “Ich bin dein Mensch”, el debut como director del actor hispano-alemán Daniel Brühl, “Nebenan”, y la mexicana “Una película de policías”, dirigida por Alonso Ruizpalacios, informó la agencia DPA.

Además de esta primera etapa, en la que participan tan solo miembros de la industria cinematográfica, en junio está prevista una segunda en modo presencial con proyecciones para el público y la ceremonia de entrega de premios.

Today’s the day! A warm welcome to all the industry folks attending @efm_berlinale from home. You can recreate that Berlin vibe by letting in a blast of cold air, rocking a Berlinale badge or bag in your Zoom calls, and fixing yourself a bratwurst for dinner. 🌭 Stay tuned! pic.twitter.com/OiXmdhkNHb

— Berlinale (@berlinale) March 1, 2021