Silvina Orozco y Juan Caracotche actúan mañana en un café céntrico

Mañana, a partir de las 21, los reconocidos artistas locales Silvina Orozco y Juan Caracotche se presentarán en un café céntrico ubicado en calle Cuello 80. En este espacio cultural ofrecerán un espectáculo que contendrá un repertorio variado en el que se recorrerán temas de diferentes géneros y autores.

Algunas de las piezas musicales que podrán escucharse forman parte del disco en vivo grabado por ambos artistas en agosto del año pasado en el auditorio del Centro Cívico ante un recinto colmado de espectadores: “Tonada de luna llena”, “Across the universe”, “Mi ciudad y mi gente”, “Smile”, “Sasha y Sissi /Unchain my heart”, “Crazy”, “Nostalgia”, “Si no oigo a mi corazón”, “Maskeremeni/Dralion”, “Mad world/Tu nombre y el mío/Mad world” y “El viejo varieté”, entre muchas otras.

“Ecléctico”

“Será un espectáculo bien ecléctico, así como somos nosotros”, comentó a La Opinión la cantante Silvina Orozco antes de contar: “Este repertorio pertenece al disco que grabamos en el auditorio del Centro Cívico el año pasado”.

En este sentido, aclaró que el espectáculo de mañana “no es la presentación del disco, pero al tocarlo lo seguimos afianzando. Nos divertimos muchísimo porque con Juan (Caracotche) nos conocemos y nos respetamos mucho”.

Versiones propias

La artista comentó: “Cada tema tiene un espacio para la improvisación y todos los temas tienen una vuelta de rosca muy nuestra. Es por eso que decidimos dejar este trabajo en dúo, primero porque es muy difícil lograr eso cuando hay varios músicos y, en segundo lugar y más importante, porque a esta altura de las carreras y de la vida tanto de Juan como de la mía ya no tenemos necesidad de demostrar nada a nadie, ni siquiera pensamos en el dinero sino en divertirnos y pasarla bien”.

La invitación ya está hecha y sólo resta darse una vuelta por este conocido espacio cultural con el que cuenta Trenque Lauquen para disfrutar de un espectáculo cuya calidad está garantizada.