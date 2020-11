Siguen volviendo las clases presenciales en la región

En Pehuajó, luego de más de siete meses, volvieron las clases presenciales en el distrito, puntualmente en 30 establecimientos educativos primarios y secundarios y bajo un estricto protocolo para evitar la propagación del Covid 19.

De esta manera el partido se suma a los que ya han dado inicio a esta modalidad en la región: Tres Lomas, Daireaux, Guaminí, Carlos Tejedor y Ameghino.

El diario Noticias marcó que la vuelta a clases presenciales en Pehuajó fue para un determinado número de alumnos, y en un lapso no superior a los 90 minutos. Sería, como se piensa hacer en Trenque Lauquen, para alumnos que han perdido vinculación pedagógica con la escuela. En un primer momento para los sextos años, los días lunes, miércoles y viernes, con clases durante noventa minutos, y con grupos no mayores a 10 alumnos, donde no habrá recreos y con un protocolo importante a llevar adelante, se informó oportunamente por funcionarios de Educación en conferencia de prensa.

La última vez que las escuelas “abrieron” sus puertas para recibir a los estudiantes fue el viernes 13 de marzo, se recordó. Y de acuerdo a lo que fue informado a Noticias, en suelo pehuajense un total de 220 alumnos volvieron a clases presenciales, y desde las autoridades de educación señalaron que fue muy bajo el ausentismo. Esto en un total de 18 establecimientos.

Desde hoy

Por el lado del distrito de Rivadavia, el sitio web informativo Rivadavia On Line señaló que el inicio de clases presenciales en ese partido será hoy.

En el final de la semana pasada, específicamente el día viernes, y luego de una inspección realizada en establecimientos educativos del vecino distrito, un comunicado de Provincia había informado que la evaluación realizada no había sido satisfactoria y las clases no empezaban este lunes 2, apuntó Rivadavia On Line, agregando que 48 horas después de aquella negativa trascendió que finalmente las clases presenciales volverían este miércoles. Mientras que Masternews hizo referencia a un enunciado donde se marcó un “error involuntario en la comunicación” recibida por jefaturas regionales y Jefatura Distrital respecto a la situación epidemiológica del distrito a la hora de explicar el por qué de los cambios en las definiciones.

Visitas de Vila

Por otro lado, en el marco del reinicio, la semana pasada, de las clases presenciales en algunos distritos de la provincia, la directora general de Cultura y Educación bonaerense Agustina Vila visitó Alberti, Florentino Ameghino, Carlos Tejedor, Daireaux, Guaminí y Puán, seis de los partidos que iniciaron el retorno a la presencialidad.

En Alberti, 140 niñas, niños y jóvenes de siete escuelas primarias y cuatro secundarias regresaron a las clases presenciales durante la pasada semana. En tanto, en Daireaux más de 400 estudiantes de diez escuelas primarias, una escuela técnica y un Centro Educativo para la Producción volvieron a las aulas. En Puán, retomaron progresivamente la presencialidad 330 estudiantes de primarias y secundarias de gestión estatal y privada. También, en Guaminí 109 estudiantes de 17 escuelas están estudiando de forma presencial nuevamente. Y algo similar ocurrió con las primarias y secundarias de los distritos de Carlos Tejedor y Florentino Ameghino, donde 9 instituciones educativas iniciaron el camino del regreso a la presencialidad.

En la provincia el regreso a la presencialidad en las escuelas se realiza de manera progresiva y en etapas, articulándose con la continuidad pedagógica no presencial y la puesta en marcha del programa de Acompañamiento a las Trayectorias y la Revinculación.

Para las clases presenciales, primero son convocados las y los niños y jóvenes de las entidades de gestión estatal y privada cuya continuidad pedagógica presentó algún tipo de dificultad. Dentro de este grupo, quienes estén cursando el último año de primaria y secundaria tendrán clases presenciales tres veces por semana y los demás años tendrán un encuentro presencial por semana. Y a medida que la situación epidemiológica lo permita, se irá incorporando el resto de la matrícula de cada escuela.