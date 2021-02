Siguen bajando en buena forma los casos activos pero se lamentó otro fallecido

Una persona fallecida, nueve nuevos casos de Covid-19 confirmados, todos de Trenque Lauquen –siete por testeo y dos por nexo o criterio epidemiológico según protocolo actualizado vigente-, 26 personas recuperadas más y 34 casos descartados fueron informados ayer por la Subsecretaría de Salud Municipal, que a partir de estos datos reportó una nueva baja en los casos activos: de 139 a 120.

El deceso corresponde a un hombre de 81 años, oriundo de Trenque Lauquen, que se encontraba internado en el Hospital Municipal Dr. Pedro T. Orellana, según el parte oficial, donde se marcó que es la 33ª defunción desde marzo del año pasado, cuando comenzó la pandemia, a la fecha.

A las dos derivaciones informadas el jueves por el área de Salud del Municipio se sumó una tercera, también de un paciente de Trenque Lauquen que se encontraba internado en el Hospital Orellana –por esa razón se descontó del número de casos activos a la fecha-.

De los 120 casos activos, 97 son de Trenque Lauquen y 23 de Treinta de Agosto: 101 se encuentran en sus domicilios, seis en el centro extrahospitalario del ex Hotel Paillá Hué y 13 en el Hospital Dr. Pedro T. Orellana.

Recuperados

Con las 26 personas recuperadas de ayer, 19 de Trenque Lauquen y siete de Treinta de Agosto asciende a 1.924 el número de las que recibieron el alta desde el comienzo de la pandemia, en marzo pasado, mientras que también en ese lapso fueron descartados 4098 casos, incluidos los 34 de la fecha de este jueves, 29 de Trenque Lauquen y cinco de Treinta de Agosto.

Los casos sospechosos son 32, 19 de Trenque Lauquen y 13 de Treinta de Agosto: 29 permanecen en sus domicilios, dos en el Hospital y uno en el Centro Extrahospitalario. Y hay 242 personas aisladas, 175 de la ciudad cabecera y 67 de Treinta de Agosto.

Más allá de los vaivenes en la cantidad los casos positivos y aunque a esta altura debería ser innecesario insistir con las recomendaciones que se vienen haciendo hace muchos meses por distintos canales de comunicación, el Departamento Ejecutivo vuelve a formular una fuerte apelación a la responsabilidad individual y colectiva de la comunidad y reitera que no hay que relajarse y, por el contrario, pide profundizar los cuidados y prevenciones y respetar las normas y disposiciones sanitarias vigentes para la contingencia que se está viviendo: Uso de tapabocas o barbijo, la higiene de manos, no tocarse la cara, no compartir el mismo mate ni utensilios, no beber del mismo vaso o envase y mantener el distanciamiento social.