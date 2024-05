Sigue la restricción de GNC en el país y la región, pero hay expectativas de que la situación se normalice en los próximos días

Continúa en buena parte del país la falta de gas y la restricciones en la venta de GNC, una problemática que comenzó hace unos 15 días y aún no se ha resuelto. Así fue informado a La Opinión desde la Estación GNC Petrolauquen donde hoy, a causa de la escasez de gas, tanto el cupo disponible como el horario de atención es limitado.

La razón que explica esta situación es que, ante las bajas temperaturas, se prioriza siempre el abastecimiento a los hogares generando un serio inconveniente a los usuarios de camiones que necesitan de este combustible.

“Generalmente, y siempre depende de todos los años cómo lo maneje cada gobierno, tenemos una situación en el país en la cual gas tenemos, pero nos faltan inversiones en el transporte, es decir, las empresas que transportan ese gas para que se tenga disponible en las estaciones”, explicó a este medio Lourdes Prieto, de Estación GNC Petrolauquen.

Desde ese lugar, agregó que “cuando tenemos bajas temperaturas, como no podemos transportar todo el gas con el que contamos, le tenemos que dar prioridad al consumo residencial, entonces lo que se hace es restringirnos el consumo tanto a industrias como a estaciones de GNC. Hay estaciones que están totalmente cerradas porque no tienen un contrato firme como tenemos nosotros que, si bien no podemos vender todo el gas que queremos y tenemos un cupo, por lo menos todos los días podemos abrir las puertas. Esa es la gran diferencia con otras estaciones que hoy están cerradas”. “Nosotros tenemos un cupo todos los días que arranca a las 6 de la mañana cuando se empieza a vender y llegamos hasta alrededor de las 18. Ayer martes pasó que vinieron cinco camiones a la mañana y terminamos cerrando 16.30. La realidad es que cuando se consume ese cupo yo tengo que cerrar hasta el otro día a las 6 de la mañana”.

“Día a día”

Asimismo, Prieto señaló que “esta situación es un día a día. A nivel nacional hay noticias que informan que se compraron buques de gas y hoy miércoles dijeron que un buque había llegado. Por esto se espera que en muy poco tiempo esta situación se vaya a normalizar, pero no podemos afirmar si es mañana, pasado o cuándo. Por ahora seguimos así”.

Y explicó que “desde Petrolauquen tenemos una lista en la cual, a través de Whatsapp, la gente puede anotarse en una planilla que tenemos en la estación y les mandamos un mensaje informando si seguimos con restricción de consumo y, cuando ya no podemos vender más, también les avisamos más que nada para que la gente pueda organizar su día a día”.

Camiones

Asimismo, comentó que la situación que hoy se vive es compleja ya que “la gente que tiene auto o camioneta se puede pasar a nafta, pero tenemos el gran inconveniente de los camiones que son totalmente a gas y nos ha pasado de tener camiones que nos han tenido que esperar desde las 18 hasta el otro día a las 6 cuando recién les pudimos vender”.

Por último, comentó que “hoy amanecimos con las noticias a nivel nacional de que había muchas estaciones de GNC a las cuales les habían cortado el consumo por más que tuvieran contrato firme. Pero eso ocurrió porque tuvo un problema de fuerza mayor la distribuidora de la zona que las proveía. Nuestra distribuidora no tuvo ningún inconveniente y seguimos trabajando aunque con esta restricción de consumo”.