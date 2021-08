“Si seguimos encajados en la trampa de polarizar entre macrismo y kirchnerismo, no vamos a salir adelante”

El precandidato a senador bonaerense por el frente Vamos con Vos Ariel Franetovich visitó ayer Trenque Lauquen en el marco de una recorrida de campaña por la cuarta sección electoral de cara a las PASO.

Acompañado por la también precandidata a senadora provincial Rocío Giaccone, fue recibido por el dirigente local Juan Pablo Ripamonti (quien ocupa el tercer lugar en la nómina encabezada por Franetovich) con quien visitó diferentes establecimientos rurales e industriales del distrito y la región.

En diálogo con La Opinión, el dirigente contó los objetivos de su precandidatura al tiempo que analizó el presente de la Argentina y la provincia de Buenos Aires e instó al electorado a apostar por una alternativa nueva y superadora a la polarización entre macrismo y kirchnerismo.

Frustración

“Entendemos que hoy existe un grado importante de frustración en la sociedad. La gente no está atenta aún a que hay elecciones y mucho menos sabe quiénes son los precandidatos, pero nuestro compromiso y nuestra obligación es decirles que hay un camino diferente, que el gobierno que se fue y el gobierno entrante llegaron, por caminos distintos, al mismo resultado: a una Argentina llena de planes sociales y endeudamiento” señaló Franetovich.

Y agregó que “por otro lado, todos aquellos emprendedores sean del sector del comercio, de la industria o del campo tienen hoy un cepo a causa de la gran presión impositiva y tributaria que hay y de la falta de liderazgo de dirigentes que se animen a proponer cambios no solamente en el sistema tributario, sino también en esos planes sociales que son directamente un certificado de pobreza para los propios beneficiarios. Porque no tienen un plazo determinado y porque no van acompañados de la exigencia de una contraprestación como una capacitación para poder reinsertarse laboralmente”.

Educación

En el mismo sentido, el dirigente señaló que es importante volver a “repensar la educación para recuperar la cultura del trabajo”. “Es necesaria una educación de calidad, hay que entender que los chicos van a la escuela para aprender y egresar del secundario con capacidad para conseguir un trabajo. Lamentablemente, en los últimos diez años se ha nivelado para abajo”, marcó.

Producción y trabajo

Franetovich expresó además que, ya desde el Senado provincial, la idea es “trabajar en equipo sin ninguna limitación”. “Vamos a exigirle al gobernador discutir los temas de interés que necesitan los bonaerenses para producir más. Tenemos que ayudar y direccionar todas nuestras acciones hacia aquellos que generan trabajo. Sabemos que la gente está desencantada con la política, pero realmente, para cambiar las cosas, pedimos que el electorado haga el esfuerzo de prestar atención. El voto suele ser una herramienta de sanción a aquello que está mal y la gente tiene que ir a votar por lo que considere que le va a hacer bien. Estamos en un momento de inflexión y por eso le proponemos a la gente que haga el esfuerzo de ver quién es quién. La responsabilidad la tiene el electorado” afirmó.

Por último, comentó: “Nosotros estamos en el espacio de Florencio Randazzo quien, en cada lugar que estuvo, logró transformaciones importantes. Y hoy es quien pone en la agenda política la reforma de una ley laboral inclusiva que no piense en aquellos que están cómodos, sino en aquellos que están fuera del ámbito formal del trabajo que son el 51% de los argentinos. Y esto nos va a hacer bien a todos, porque si nosotros logramos incorporar a todo ese 51% que está fuera de la formalidad con una ley moderna que invite a los empresarios a tomar personal, vamos a crecer nuevamente de la misma manera que de la mano de una reforma tributaria que deje de meterle presión a los emprendedores”.

Sobre el final, afirmó que lo que se juega en esta elección es “la posibilidad de tomar otro camino”. “Si seguimos encajados en la trampa de polarizar entre macrismo y kirchnerismo, no vamos a salir adelante” culminó.