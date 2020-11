“Si realmente querés cambiar algo, tenés que meterte, desde afuera es fácil opinar”

Muchos se sorprendieron con la noticia difundida hace algunas semanas por los distintos medios de comunicación de Trenque Lauquen: El reconocido referente del atletismo local, Germán Lauro, comenzaba a dar sus primeros pasos en la actividad política integrando una de las listas de la UCR que participará de las elecciones internas del radicalismo distrital.

Ocurrió que lo que pocos sabían hasta ese momento es que el interés político del destacado deportista no es nuevo. Por el contrario, viene desde hace muchos años y, sólo por una cuestión de tiempo, no había podido (hasta ahora) dedicarle las horas que hubiera preferido.

Así lo afirmó él mismo en una charla con diario La Opinión en la cual contó cómo fue que decidió comenzar a participar activamente en el terreno político, en una primera instancia siendo candidato al cargo de tesorero del Comité de la UCR por la lista interna encabezada por Gabriela Aimar, pero no descartando, a futuro, desarrollar más a fondo sus inquietudes políticas.

Invitado

“Tengo una relación de muchos años con (José Francisco) ‘Pepe’ Font. Somos amigos con los hijos, nos conocemos desde hace mucho y tengo una relación muy cercana con el partido hace mucho tiempo también. No he tenido una posibilidad de militar por una cuestión de tiempo y por eso nunca me dediqué a hacerlo. Pero hoy me acerqué al partido para poder dar mi punto de vista sobre determinadas cuestiones y aportar ideas”, dijo Lauro entrevistado por este medio antes de añadir que “esta posibilidad surgió una vez que Pepe, en una charla que tuvimos, me preguntó si quería formar parte de la lista para empezar a aportar ideas desde mi lugar ya que ahora, que no estaba en el deporte, yo contaba con más tiempo y podía hacerlo. No pensé nunca que iba a estar como candidato a tesorero, pero la verdad es que me siento muy halagado por esta invitación y esta consideración”.

En este punto, agregó: “Formalmente es la primera vez que se me invita a participar en política, pero siempre hubo personas vinculadas a distintos espacios políticos que, un poco en broma o un poco en serio, me invitaban a participar”.

El futuro

Consultado sobre si hoy está en sus planes desarrollar una carrera política ocupando a futuro diferentes cargos tanto legislativos como ejecutivos, Lauro comentó: “La verdad no lo pensé aún, hoy sólo tengo pensado colaborar con esta lista que preside Gabriela (Aimar) y ayudar al partido. Estoy convencido de que si realmente querés cambiar una situación, tenés que meterte. Desde afuera es muy fácil opinar y sólo te quedás en la opinión. Hoy estoy formando parte de la Confederación de Atletismo y, también desde adentro, estoy tratando de cambiar para mejor nuestro deporte. Hace mucho que tengo charlas con Pepe (Font) y Miguel (Fernández) tratando de acercar ideas para Trenque Lauquen. De ahí surge la invitación de Pepe para integrar esta lista”.

Apoyo

Respecto de cómo tomaron este acercamiento de él a la actividad política sus familiares y amigos, el atleta comentó que, desde un primer momento, se sintió apoyado.

Lauro comentó además: “Nunca había vivido una interna tan desde adentro, pero tenemos una lista muy buena, la conducción de Gabriela es muy importante porque es una persona que estuvo toda la vida dentro del partido. Así que viene con mucho empuje, con mucha renovación y la idea es intentar darle aire fresco al partido y acompañar la gestión de Miguel (Fernández) de la misma manera que se hizo durante la presidencia de Pepe en la cual se acompañó y se apoyó tanto al intendente como a los concejales que también hicieron un gran trabajo, de la misma manera que el diputado Valentín Miranda a quien conozco desde hace tiempo. Es una lista de continuidad de apoyo y trabajo que se viene mostrando hace años y la idea es aportar ideas para la ciudad y el distrito”.