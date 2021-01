“Si no nos cuidamos, existe el riesgo de que todo vuelva a paralizarse”

Mientras la suba de casos de coronavirus encendió las luces de alarma y el Gobierno bonaerense analiza por estas horas imponer un “toque de queda sanitario”, el presidente Alberto Fernández advirtió este lunes que podría volver a imponer restricciones para frenar los contagios.

“Si no queremos volver atrás y dar este paso adelante para ponernos de pie, es necesario que todos tengamos responsabilidad social. Eso quiere decir cuidarnos nosotros para de ese modo cuidar a quien tengo al lado. Si esto no pasa, existe el riesgo de que todo vuelva a paralizarse”, afirmó Fernández.

Al encabezar el acto de puesta en marcha de las primeras 30 obras públicas de 2021, el Jefe de Estado volvió a convocar a la “responsabilidad civil” y apuntó contra los jóvenes, sector en el que, afirmó, está “el mayor problema”.

“La pandemia no se ha disipado. Tenemos un verdadero desafío. Si en verdad no queremos volver atrás y dar este paso hacia adelante, lo que más necesitamos es que todos tengamos responsabilidad social. Cuidarnos nosotros y cuidar al que tengo al lado, porque si esto no pasa, el riesgo de que todo vuelva a paralizarse existe. Y nadie quiere en la Argentina que eso pase”, explicó desde la residencia de Olivos.

“Si nosotros hacemos el esfuerzo de cuidarnos, de mantener el distanciamiento, de seguir protegiendo con alcohol las manos; si podemos tratar de aislarnos en la convivencia con nuestros seres queridos, creando lo que se llama la burbuja, todo eso va a ayudar mucho a que la enfermedad no se expanda”, continuó Fernández, quien dedicó elogios “a los 24 gobernadores” del país, con quienes, dijo, se siente “cómodo” al trabajar y al “dialogar más allá de cualquier diferencia política” que exista.

Así como lo señaló el domingo, el Presidente les dedicó un párrafo a los jóvenes por el rebrote de casos en las últimas semanas: “Más allá de los protocolos que los trabajadores deben tener en las obras, también llamo a la atención de todos los argentinos y de los más jóvenes, porque los datos indican que es allí donde está el problema; jóvenes que no advierten el riesgo que se está viviendo. Ellos son vectores de transmisión del contagio”.

En la misma línea, agregó: “Los jóvenes no son los que más padecen la enfermedad, pero son extraordinarios vectores, personas necesarias para contagiar a adultos mayores, que no la suelen pasar bien”. (DIB) FD