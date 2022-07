Sergio Massa: “El miércoles vamos a anunciar un conjunto de medidas”

El titular de la Cámara de Diputados y futuro titular del Ministerio unificado de Economía, Producción y Agricultura, Sergio Massa, afirmó que “el próximo miércoles” será anunciado “un conjunto de medidas”, al formular declaraciones a la prensa cuando se retiró en el mediodía del viernes de la Residencia de Olivos, donde mantuvo una reunión con el presidente Alberto Fernández.

“No anticipen los funcionarios que van entrar y los que salen porque hoy no voy a designar ni a correr funcionarios. El miércoles vamos a anunciar un conjunto de medidas, después de que se realice la sesión especial el martes en la Cámara de Diputados”, señaló Massa.

De esta forma, hizo referencia a la sesión especial que convocó para ese día para tratar su alejamiento de la Presidencia de la Cámara baja para pasar a formar parte del Gabinete nacional, al frente de la cartera unificada de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, Ganadería y Pesca.

El Presidente y Massa mantuvieron en la mañana del viernes un encuentro en la Residencia de Olivos para analizar las próximas medidas que tomará el todavía legislador en su nueva función como titular del Ministerio de Economía, Producción y Agricultura, Ganadería y Pesca, un rol que incluirá además las relaciones con los organismos internacionales, bilaterales y multilaterales de crédito.

Poco después de finalizado el encuentro, Massa negó a través de su cuenta de Twitter ser “un salvador” de la política y escribió que las claves para el desarrolllo argentino son “energía, proteínas, minerales” y “en especial, el capital humano”.

No soy ningún salvador. La política no necesita salvadores, sino servidores. Y no lo soy porque los problemas económicos de Argentina no se resuelven con una persona. Se resuelven con trabajo en equipo.

— Sergio Massa (@SergioMassa) July 29, 2022