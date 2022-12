Sergio Alaux se despidió del Savino Sport

Fin de año prematuro para Sergio Alaux en el Turismo Carretera. El piloto anunció y confirmó en SoloTC que se desvinculó del Savino Sport y por lo tanto no estará presente en el cierre del Turismo Carretera para la fecha final del 10 y 11 de diciembre en San Juan. Por su parte, ayer extendió sus declaraciones a La Opinión.

“La verdad es que no fue un buen año. Y como ya tenía pensado no correr en San Juan, le avisé a Savino que no seguía el año que viene. Puntualmente no tengo nada de nada, hay alguna posibilidad chiquita con algún equipo, pero nada más que eso. Mi idea es seguir en el TC, pero lo quiero hacer bien. No me quedan muchos años en la categoría, así que quiero encararlo con un buen presupuesto que me permita ser competitivo”, le dijo Alaux a SoloTC en sus primeras declaraciones.

Ayer, consultado por La Opinión, el piloto dijo “principalmente me bajo de la última carrera porque es una carrera lejos y no tengo el incentivo de ir, ya que no venimos teniendo los resultados esperados. Desde el equipo lo intentamos todo el año, hicimos un montón de cambios pero no resolvimos poder ser más competitivos y por eso es la desvinculación del equipo y esa es la realidad” manifestó y agregó “no es que me desvinculo teniendo un panorama donde ir, no tengo nada por ahora, pero sí ya decidí no estar con ellos, no se encontró el camino. La idea es buscar un panorama con alternativas de equipos y encontrar realmente donde estar mejor y ser más competitivos, que es lo que uno está buscando”.

De esta forma se termina un breve ciclo de Alaux con el Savino Sport pero habrá más Alaux en el 2023, con la firme idea de seguir siendo parte de la máxima categoría del automovilismo nacional.