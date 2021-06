Sergio Alaux se despidió del equipo Sportteam

Para Sergio Alaux su paso por el equipo Sportteam solo duró medio año en la máxima categoría del automovilismo nacional, el Turismo Carretera. Alaux había tenido un difícil inicio de temporada y por ello estuvo ausente en el segundo capítulo, pero luego la situación en pista no mejoró. En dialogó con La Opinión confirmó que ya hay un par de propuestas, pero dijo: “No me quiero apurar y tomar la decisión correcta”.

El pasado fin de semana logró finalizar vigésimo en San Nicolás y tras la carrera anunció su desvinculación del equipo Sportteam. “A partir de esta carrera decidimos en muy buenos términos desvincularnos del equipo Sportteam. Necesitamos cambiar y renovar buscando una nueva alternativa tratando siempre de mejorar en esta difícil categoría que es el Turismo Carretera. Agradezco el lugar que me dieron y les deseo lo mejor” remarcó.

El piloto local fue sexto en la primera serie que ganó Mariano Werner y donde hubo varios toques, y luego quedó vigésimo en la final ganada por el Ford del mendocino Julián Santero. “Una final muy dura que pudimos sumar y llegar en P20” sostuvo Alaux.

Nuevo presente

Alaux le confirmó ayer a La Opinión que su objetivo es seguir corriendo en el Turismo Carretera a lo largo de este 2021. Para ello necesita un nuevo equipo. Las ganas siguen intactas y para ello buscará pensar bien el paso a tomar: “hay dos equipos puntuales donde tengo posibilidades de estar” adelantó el piloto, aunque no quiso dar nombres propios. “En realidad todavía no resolví nada, hay posibilidades pero estoy esperando alguna posibilidad más. La idea es tratar que la decisión que tome sea con frialdad y no apurarme. Si me tengo que perder una carrera me la perderé, pero no me quiero apurar a tomar ninguna decisión” señaló.

El 2021 había comenzado con nuevas ilusiones para Alaux en el Sportteam pero, comentó: “las cosas no salieron como las imaginé. Cuando uno toma una decisión, hace un cambio, siempre es para mejorar, pero las cosas no salieron, no pudimos revertir los malos resultados y por eso decidí desvincularme”.

Tras la carrera en San Nicolás, Alaux se llevó su auto y el motor hacía La Plata donde está su propio motorista a la espera de un nuevo equipo. “La intención es segur y estoy para seguir, solo hay que ver en dónde. Había perdido un poco la motivación en estas fechas, y la decisión también pasó por ese lado, hace muchos años que estoy corriendo en el TC y quiero volver a disfrutar de las carreras” resaltó.

En San Nicolás

Con un puesto 20 en la final, ahora Alaux espera por un nuevo equipo. La próxima cita del TC será en Concordia el 10 y 11 de julio. En cuanto a lo ocurrido en San Nicolás, Mariano Werner, al igual que en la serie, sacó a relucir toda su experiencia en la largada y se impuso en la primera mitad del trazado ante Santero, pero en la salida de la horquilla el Ford del Alifraco Sport traccionó mejor y le permitió al mendocino saltar al liderazgo de la carrera y cumplir la primera vuelta en la primera colocación.

Cuando la presión de Werner sobre Santero cesó un poco, la disputa que comenzó a atrapar la atención de los fanáticos se trasladó al pelotón de vanguardia, ya que Christian Ledesma y Agustín Canapino protagonizaron una frenética pelea por el séptimo puesto. A falta de cuatro vueltas para el desenlace, quien se pudo imponer fue el arrecifeño.

Lambiris, con el Ford del Lüsqtoff Racing, resistió la presión de Castellano y sobre el final se aseguró el tercer escalón de un podio que involucró a tres representantes de Ford. El rendimiento de Santero, en los últimos giros, fue ascendente: no sólo neutralizó a Werner sino que, además, por primera vez pudo hacerle una diferencia al campeón para cruzar la bandera a cuadros más de cuatro décimas por delante del poleman del sábado.