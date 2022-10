Sergio Alaux se bajó de la carrera del TC

En Auto Moto Club de Comodoro Rivadavia se estará corriendo este fin de semana la décima fecha del Turismo Carretera y en esta ocasión no estará Sergio Alaux. “Lamentablemente no vamos a estar corriendo en este finde. Una duda en el motor y la complicación con los tiempos de no poder rolear decidimos esperar a la próxima. Agradezco a todos los sponsors que siempre están apoyando”, comento Alaux. Por su parte, Emanuel Moriatis es una de las nueve bajas que tendrá el Turismo Carretera durante la duodécima fecha de la temporada en Comodoro Rivadavia. El de Lanús se suma a Norberto Fontana como los ausentes más rutilantes del próximo fin de semana.

En las últimas horas, el Moriatis Competición se encontró con la noticia de que surgió un inconveniente de motor en el Ford del campeón 2009 y el panorama para llegar a solucionarlo es improbable, por lo que el piloto de Zona Sur decidió no presentarse en Chubut. Moriatis no se perdía una carrera del TC desde el Gran Premio Coronación de 2021 en Villicum, cuando al contraer Covid-19 no pudo ser de la partida, aunque su auto estuvo en pista.