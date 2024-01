Sergio Alaux no se sube al Camaro, sigue con la Chevy

La temporada 2024 del Turismo Carretera ya está en marcha con todos los equipos trabajando en los autos y las modificaciones para esta nueva Generación del TC. Días atrás se había leído en algunos portales especializados en el automovilismo que Sergio Alaux se subiría a un Camaro, hasta se mostraron dibujos del nuevo auto, pero la realidad no es así. La Opinión dialogó con el piloto, quien contó cómo se prepara para este 2024 arriba de su Chevy con el Giavedoni Sport. “La realidad es que no vamos a armar el Camaro. Salió un informe en algunos medios pero no es así, eso no va a pasar. Vamos a seguir con la Chevy porque los números son bastantes altos y no está dentro del presupuesto encarar un proyecto como el del Camaro. Prefiero arrancar con lo que tenemos, hacer algunos cambios e inversiones que están haciendo falta, pero seguir con la misma Chevy que anduvo muy bien el año pasado”.

La imagen del Camaro que fue difundida