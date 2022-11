Sequía: “La niña” se prolonga y hay temor con lo que pueda ocurrir en buena parte de la provincia

Luego de que medios nacionales y provinciales informaran que especialistas en agroclimatología se encuentran por estos días advirtiendo que el mantenimiento de las condiciones de sequía provocadas por la repetición del fenómeno “La Niña” continuará afectando en los próximos meses a gran parte de la denominada Zona Núcleo argentina, con una esperable disminución a partir del primer trimestre de 2023, la preocupación en muchos distritos sobre cómo afectará este fenómeno a las diferentes producciones ha sido importante.

Según los especialistas, se aguardaba que el fenómeno “La Niña” se iría debilitando hacia diciembre o enero, cuando la temperatura del Pacífico comenzaría a cambiar, dando paso a una fase Neutra, pero el último informe oficial del Servicio Meteorológico Nacional cambió este pronóstico de largo plazo.

Trenque Lauquen

En este marco, La Opinión consultó a la ingeniera agrónoma del INTA Trenque Lauquen Marina Maekawa, quien informó cuál es el panorama en la provincia de Buenos Aires y también puntualmente en el partido. “A nivel país hay una sequía bastante importante. La provincia de Buenos Aires, sobre todo el norte, donde hay una sequía bastante severa, está complicada. El pronóstico para el verano no es muy alentador. Lo que sí, en lo que respecta al partido de Trenque Lauquen, en cuanto a sequía estaríamos en un nivel de leve a normal y el pronóstico, para nuestra zona, sería normal, aunque quizás nos faltaría un poquito”, comentó.

La profesional indicó que “en realidad, todos estos fenómenos son modelos que predicen pero hay eventos que no se pueden calcular como, por ejemplo, la lluvia que nosotros tuvimos en enero de 100mm que, para el promedio anual, nunca la tuvimos y eso hizo que se nos complicara el verano pasado en algunos lugares y que, a raíz de eso, hoy nuestras napas no estén mal y los cultivos, a pesar de que en el invierno no llovió, muchos se estuvieron nutriendo de la napa”. “Lo que sí ha pasado es que, si bien las bajas precipitaciones no ayudaron mucho para los cultivos de invierno, así y todo se implantaron. Lo que está afectando ahora son las heladas tardías y las bajas temperaturas que hicieron que la floración del trigo no sea muy buena y hay muchos trigos helados o que no están llenando granos porque no tuvieron un buen cuaje”, explicó.

Maíz

Seguidamente, agregó que “la siembra de maíz comenzó; en algunos lugares está más atrasada que en otros y estos últimos 60mm ayudaron para poder sembrar”. “Lo que sí vamos a ver qué ocurre más adelante”, añadió.

Por último, explicó que “cuando la sequía no ha sido tan severa como en otras zonas, también depende mucho de, en la parte de agricultura, cómo se viene conservando el agua a nivel de barbechos, de rotaciones de cultivos, de uso del suelo en general”.