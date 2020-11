Separan del cargo al inspector denunciado

“No vamos a permitir ningún tipo de violencia”, dijo del otro lado del teléfono María Córdoba, la titular del área de Contralor del Municipio, cuando se le preguntó por la denuncia de una familia que dijo que su hijo recibió golpes en un operativo del personal municipal.

“Hasta que la justicia no se expida debemos ser cautelosos, estuve desde el primer momento, lo hablamos con el secretario de gobierno, hay denuncias cruzadas”, indicó Córdoba entrevistada en Oeste BA Radio de Radio Omega

“La decisión que tomamos es porque no vamos a aceptar ningún tipo de violencia ni verbal ni física, fue separar del cargo al inspector, de manera preventiva no está en su lugar de trabajo”.

“Hasta que no se resuelva su situación en la justicia tomamos esta decisión. Repito nosotros no vamos a permitir la violencia, estoy al frente y soy mujer nosotros no permitimos la violencia. Le pido a la gente que antes de publicar en las redes sociales que nos llame, siempre estoy a disposición de todos, me pueden llamar no voy a aceptar la violencia nunca”, sostuvo taxativamente.