Señalan que hubo intentos de estafa usando el nombre de Barrio Alegre

A través de las redes sociales desee el Club Barrio Alegre informaron que vecinos de nuestra comunidad recibieron mensajes a nombre de la institución en los que, con la excusa de haber sido favorecidos con un premio, solicitaban a los supuestos ganadores, datos de su tarjeta de crédito. Y al respecto desde el club “celeste” señalaron que se trata de estafadores que utilizan el nombre de la entidad para perpetrar el delito.

Desde Barrio Alegre, a través de un escrito publicado en las redes sociales, señalaron: “Nos llegó de una persona que compartió la publicación esto que pide datos de la tarjeta de crédito. Nosotros no somos, es una estafa. En los sorteos no pedimos ningún dato de nada, sólo se publican los ganadores. No brinden datos, gracias”.

Y a continuación compartieron la captura de pantalla del mensaje que una vecina recibió por parte de estafadores donde se lee: “Felicidades, has sido ganadora de nuestro concurso. Haga click en https://cine-club-barrio-alegre-3d.webnote.page/ y complete el registro para obtener el premio.

Una vez que se complete el registro, debe enviarnos inmediatamente una captura de pantalla de prueba de su registro para que podamos procesar la entrega de su premio lo antes posible”.

La publicación realizada por el club aclarando la situación recibió decenas de comentarios de vecinos quienes manifestaban haber recibido el mencionado mensaje, por lo cual se pide estar alertas para no caer en este tipo de estafas.