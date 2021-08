Semana Trágica: La testigo desde el balcón y la médica corajuda

Más de un siglo después, seguimos conociendo pinceladas de aquellos días de de enero de 1919, del 7 al 14, conocidos como la Semana Trágica.

Vaya si lo fue… Nunca habrá una cifra aproximadamente cierta de víctimas. Los números oficiales hablan de 700 muertos y 3.000 heridos a los que se suman decenas de NN, desdichados inmigrantes indocumentados a los que sus familiares esperaron en vano del otro lado del océano.

Hablar de la Semana Trágica es pensar en hombres uniformados que reprimían con saña y en obreros con las carnes cubiertas con ropas pringosas cuya principal ofensiva era poner el pecho casi desnudo a las balas. All lado de ellos estaban las mujeres: las madres, las esposas, las compañeras y seguramente algunas putas fieles. Las que veían partir a los huelguistas decididos a todo, las que los recibieron heridos o salieron a vagar por las calles buscando el rostro amado que ya era cadáver. Las que tomaron a sus hijitos de la mano y se unieron al imponente cortejo que escoltaba a los primeros muertos; cortejo que fue emboscado en La Chacarita por los leales al Gobierno, más muertes…

De esas mujeres no ha quedado registro alguno; si apena se conservan unas escasas decenas de nombre de hombres de toda edad que cayeron agujeredos por las balas y las ráfagas de ametralladoras o con la cabeza hendida por un sablazo.

La testigo inesperada

Seguramente ni en el gobierno nacional que comandaba HipólitoYrigoyen ni en la jefatura de las fuerzas represivas (Ejército, Policía y Bomberos) liderados por el general Luis Dellepiane, se les habrán cruzado que una mujer extranjera era testigo involuntaria del terror y de la muerte.

Ella era Katherine Sophie Dreier, una millonaria, sufragista, artista plástica pionera en el arte moderno y a la vez mecenas de otros artistas menos afortunados que ella. Era norteamericana y había llegado al país pocos meses antes. ¿Por qué? Por alguna razón ignorada andaba tras las huellas de otro artista: un francés llamado Marcel Duchamp que había emigrado de su tierra huyendo de los fantasmas de la Primera Guerra Mundial. Si lo encontró, no se sabe. Lo cierto es que tras haberle sido negado el hospedaje en un hotel por tratarse de una mujer sola, Katie vivía en una casa y desde allí observó muchas escenas de la huelga.

De regreso a su país escribió varios artículos sobre lo que había vivido. Luego los compiló en un libro signado por su mirada de sufragista/ feminista: “Five Months in the Argentine a Woman’s Point of View, 1918 to 1919” (Cinco meses en la Argentina desde el punto de vista de una mujer, 1918 a 1919).

Como en todos los tiempos, hubo quienes habrán pretendido que no se supiera afuera lo que había pasado adentro, pero siempre aparece (hoy puede llamarse redes sociales, influencer o lo que venga) que podían levantar una puntita del velo de lo sucedido en ese apocalíptico enero argentino.

Qué se habrá hablado en el extranjero de esto sucesos en una Argentina que despuntaba para ocupar un lugar relevante en el concierto de las naciones… Habrá sido cuestionado por otros países el gobierno radical de Yrigoyen… A alguien se le habrá ocurrido pensar en erigir un cenotafio en nombre de los sin nombre que murieron… Habrá habido –y no lo sabemos- testigos silenciosos como Katherine en las matanzas/ cacerías humanas que llegaron a los pocos años: las de la Patagonia y La Forestal… vaya a saber.

Había que entrar…

Varios interrogantes sobre los movimientos de la norteamericana en Buenos Aires donde buscaba al francés Marcel. Y una certeza: se relacionó con Alicia Moreau. La que, nacida en Inglaterra y nacionalizada argentina fue la primera médica de nuestro país. La que cinco años después se casaría con el viudo Juan Bautista Justo. Líder del feminismo socialista, luchó a brazo partido por los derechos de la mujer hasta su muerte, a los cien años, en 1986.

La amistad de las dos mujeres se prolongó epistolarmente. Ambas estaban empeñadas, quizás por distintos caminos, en la misma lucha- Katherine supo, “de primera mano” que la doctora Moreau, en medio del fragor y los riesgos de ese enero que quemaba Buenos Aires, arriesgaba su vida cuando Iba a los domicilios de los heridos en las luchas callejeras y los asistía. No ignoraba el peligro, lo enfrentaba. La valiente médica fue también testigo silenciosa de la barbarie oficial. Supo de los humildes hogares saqueados, de la destrucción de muebles y libros que hablaban de justicia e igualdad entre los hombres. El blanco favorito de los vándalos alineados con el gobierno, eran las casas de los judíos a quienes consideraban como bolcheviques y como tal individuos altamente peligrosos.

Cuántas escenas le habrá descripto Alicia a Katherine, dos testigos de la Semana Trágica. No lo sabemos, nadie lo sabrá.

Dato

“…Desde la ventana de mi balcón pude observar muchos pequeños incidentes que me permitieron comprender los alcances de la huelga (…) A las diez en punto las ametralladoras comenzaron a disparar y el intenso ruido continuó por media hora (…). Entonces comprendí cómo habían muerto muchos inocentes el día anterior (jueves 10 de enero.”.( Katherine Dreier)

Dato 2

La llamada Semana Trágica se desarrolló entre el 7 y el 14 de enero de 1919.

La protesta obrera se inició en los talleres metalúrgicos Vasena. Los trabajadores reclamaban reducción de la jornada laboral, mejoras en los salarios, seguridad ante los numerosos accidentes laborales producto de las inhumadas condiciones en las que desempeñaban su trabajo. La protesta se extendió como un incendio y p0aralizó Buenos Aires. La represión fue feroz. La Policía, el Ejército, los bombero que fueron militarizados y la ominosa Liga Patriótica (integrada por jóvenes”bien”), se convirtieron en verdugos. Mataron en las calles durante los desiguales enfrentamientos y se metieron en las casas a cazar a sus víctimas.

Los datos oficiales hablaron de 3.000 heridos y 700 muertos; habrían sido muchos más: hombres, mujeres, chicos. Sí, chicos…

El odio represivo, ordenado desde el gobierno de turno, llegó al extremo de la xenofobia. En lo que se considera el único pogrom de América, los “leales” salieron a buscar a los ya muchos inmigrantes judíos por considerarlos “bolches”. Los apalearon, los arrastraban de las luengas barbas, violaron a las mujeres, los mataban… “Yo, (soy) argentino” era el clamor de muchos de esos hombres inermes y aterrorizados, intentando salvar su vida.

, La huelga terminó el 14 de enero con el triunfo – regado de muerte y sangre- de los obreros. Los Vasena, presionados por el gobierno, se comprometieron a satisfacer la demanda de los obreros que aún no habían terminado de enterrara a los suyos.

Por: Ana María Ford

Periodista y docente