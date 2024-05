Por María Cruz Oloriz

Licenciada en Obstetricia

La Semana Mundial del Parto Respetado se celebra anualmente en mayo, con el objetivo de promover prácticas de parto y nacimiento que respeten los derechos de las mujeres y los recién nacidos. Este evento internacional busca sensibilizar sobre la importancia de un trato digno y respetuoso durante el embarazo, parto y postparto, abogando por un enfoque que privilegie el bienestar físico y emocional de las madres y sus bebés.

En Argentina, la conmemoración de la Semana Mundial del Parto Respetado en 2024 adquiere una relevancia especial, ya que se cumplen 20 años de la sanción de la Ley 25.929, también conocida como la “Ley de Parto Humanizado”. Esta normativa, promulgada el 26 de agosto de 2004, establece los derechos de las madres, los padres y los recién nacidos durante el proceso de nacimiento, y ha sido un hito en la lucha por mejorar la atención obstétrica en el país.

Ley 25.929

La Ley 25.929 surge como respuesta a prácticas obstétricas que, en muchas ocasiones, no consideraban las necesidades y deseos de las mujeres, imponiendo intervenciones médicas innecesarias y violando su autonomía. Entre los principales derechos que garantiza la ley se encuentran:

1. Derecho a la información: Las mujeres tienen derecho a recibir información clara y comprensible sobre las diferentes intervenciones médicas posibles durante el parto, sus beneficios, riesgos y alternativas. Esto permite una toma de decisiones informada y consensuada.

2. Derecho a un trato respetuoso: Se garantiza el derecho a ser tratada con respeto y a que se respeten sus deseos, creencias y decisiones en relación con el proceso de parto y nacimiento.

3. Derecho a la no intervención: La ley promueve el parto natural y desaconseja las intervenciones médicas innecesarias, como la cesárea sin indicación médica. Se debe priorizar el bienestar de la madre y el bebé, evitando procedimientos que no sean imprescindibles.

4. Derecho a la compañía: Las mujeres tienen derecho a estar acompañadas por una persona de su confianza durante el trabajo de parto, parto y postparto.

5. Derecho a la intimidad: Se debe garantizar la privacidad de la mujer durante todo el proceso.

Fisiología

La importancia de respetar la fisiología del proceso natural del parto es fundamental en la promoción de un parto humanizado y respetado.

La fisiología del parto se refiere a los procesos biológicos y naturales que ocurren en el cuerpo de la mujer durante el trabajo de parto y el nacimiento. Respetar estos procesos tiene numerosos beneficios tanto para la madre como para el bebé, y es un principio central en las prácticas de atención obstétrica recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Beneficios de respetar la fisiología del parto:

1. Reducción de intervenciones médicas innecesarias: Cuando se respeta la fisiología del parto, se minimiza la necesidad de intervenciones médicas como cesáreas, episiotomías, uso de fórceps o ventosas, y administración de medicamentos para inducir o acelerar el parto. Esto reduce los riesgos asociados a estas intervenciones y favorece un proceso de parto más seguro y natural.

2. Mejora del bienestar emocional de la madre: Un parto respetado y sin intervenciones innecesarias permite que la mujer se sienta más empoderada y en control de su propio cuerpo. Esto puede disminuir la ansiedad y el estrés, facilitando una experiencia de parto más positiva y satisfactoria.

3. Promoción del vínculo madre-bebé: El contacto piel con piel inmediato y el inicio temprano de la lactancia materna son prácticas que se facilitan en un parto respetado. Estos momentos son cruciales para establecer el vínculo entre la madre y el bebé, y tienen beneficios a largo plazo para el desarrollo emocional y físico del niño.

4. Estimulación de las hormonas naturales del parto: La oxitocina, conocida como la “hormona del amor”, juega un papel vital en el proceso del parto, promoviendo las contracciones uterinas y facilitando la expulsión del bebé. El respeto a la fisiología del parto permite la liberación natural de oxitocina, lo que puede hacer que el proceso sea más eficiente y menos doloroso.

5. Reducción de la probabilidad de complicaciones: Al permitir que el parto siga su curso natural, se reducen las probabilidades de complicaciones que pueden surgir a partir de intervenciones innecesarias. Por ejemplo, la inducción del parto sin una indicación médica clara puede aumentar el riesgo de contracciones demasiado fuertes o prolongadas, lo que puede causar sufrimiento fetal.

Para respetar

Principios para respetar la fisiología del parto:

1. Ambiente tranquilo y seguro: Crear un ambiente que respete la intimidad y la tranquilidad de la mujer durante el parto es crucial. Esto incluye minimizar las interrupciones, reducir el ruido y proporcionar un espacio donde la mujer se sienta segura y cómoda.

2. Movilidad y posiciones libres: Permitir que la mujer adopte las posiciones que le resulten más cómodas durante el trabajo de parto y el nacimiento puede facilitar el proceso. La movilidad y las posiciones verticales pueden ayudar a que el bebé descienda y se coloque correctamente.

3. Apoyo continuo: La presencia de un acompañante de confianza, ya sea una pareja, un familiar o una doula, proporciona un apoyo emocional y físico continuo que es invaluable durante el trabajo de parto.

4. Respeto por los tiempos del parto: Cada parto es único y tiene su propio ritmo. Es importante respetar los tiempos naturales del proceso, evitando apresurar el parto sin una razón médica justificada.

5. Evitar intervenciones innecesarias: Las intervenciones médicas deben ser utilizadas únicamente cuando son necesarias para la seguridad de la madre o el bebé. La evaluación continua y el monitoreo adecuado permiten identificar cualquier necesidad de intervención de manera oportuna.

Cambio cultural

En Argentina, la Ley 25.929 y la celebración de la Semana Mundial del Parto Respetado subrayan la importancia de estas prácticas. A medida que se avanza en la implementación de esta ley y en la sensibilización de la sociedad y los profesionales de la salud, se promueve un entorno donde la fisiología del parto sea respetada, beneficiando así la salud y el bienestar de las madres y sus bebés. La educación continua y el compromiso con un parto humanizado son esenciales para garantizar que todas las mujeres puedan experimentar un parto seguro, respetuoso y en sintonía con los procesos naturales de su cuerpo.

A lo largo de estos 20 años, la implementación de la Ley 25.929 ha enfrentado desafíos y resistencias. Sin embargo, ha impulsado importantes avances en la concienciación y capacitación de profesionales de la salud, promoviendo un cambio cultural hacia prácticas más humanizadas. En este contexto, la Semana Mundial del Parto Respetado se convierte en una oportunidad para reflexionar sobre los logros alcanzados y las áreas que aún requieren mejoras.

Las actividades realizadas durante esta semana suelen incluir talleres, conferencias, y campañas de difusión que buscan educar a la sociedad sobre los derechos establecidos en la Ley 25.929 y la importancia de su cumplimiento. También se promueve el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre profesionales de la salud, organizaciones civiles y la comunidad en general.

Además, se enfatiza la necesidad de políticas públicas que garanticen la efectiva implementación de la ley en todo el país, ya que todavía existen disparidades en el acceso a una atención obstétrica respetuosa, especialmente en zonas rurales y comunidades vulnerables. La capacitación continua de los equipos de salud, la mejora de las infraestructuras hospitalarias y la promoción de la participación activa de las mujeres en su proceso de parto son fundamentales para avanzar en este camino.

Futuro

La conmemoración del 20 aniversario de la Ley 25.929 también invita a reflexionar sobre el futuro y los desafíos pendientes. Entre ellos, destaca la necesidad de fortalecer la vigilancia y el monitoreo del cumplimiento de la ley, asegurar que todas las mujeres, sin importar su condición socioeconómica, tengan acceso a una atención de calidad y respetuosa, y continuar trabajando para erradicar la violencia obstétrica, una forma de violencia de género que aún persiste en algunos contextos.

En resumen, la Semana Mundial del Parto Respetado y el 20 aniversario de la Ley 25.929 en Argentina representan una oportunidad crucial para seguir avanzando hacia un sistema de salud que respete y promueva los derechos de las mujeres y los recién nacidos. Es un momento para celebrar los logros alcanzados, reconocer los desafíos que persisten y renovar el compromiso con la construcción de una atención obstétrica verdaderamente humanizada y equitativa.