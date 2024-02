Selecciones de Kayak Polo en la ciudad

La pileta del Club Barrio Alegre fue el escenario elegido para realizar un Campus de Entrenamiento de Kayak Polo donde estuvieron jugadores de los equipos nacionales masculino y femenino sub 21 y de mayores.

Todos estuvieron a cargo del entrenador Pablo Sebastián Garro que durante tres días realizó los trabajados tácticos y técnicos de cara a la próxima temporada deportiva.

El Mundial de China, que se realizará en octubre, es el principal objetivo para los deportistas. Garro habló con La Opinión y brindó detalles de cómo se va fortaleciendo el deporte a nivel nacional, como así también sus inicios y el presente. Además adelantó que se formará un equipo local, ya que actualmente la formación de la ciudad se integra junto con deportistas de Santa Rosa.

Los inicios

En contacto con La Opinión el entrenador Pablo Sebastián Garro explicó cómo se fueron dando los pasos m{as importantes en este deporte a nivel Nacional. “En el 2016 se hace un Sudamericano y en el 2017 un Panamericano en Argentina, de ahí se gana la plaza, o mejor dicho, se pide para competir en el 2018 en el Mundial de Canadá, donde pudimos ir con las 4 categorías, las dos Sub 21 y las dos mayores de ambos sexos. En el 2019 se gana la plaza del Sub 21 masculino de Italia pero se terminó suspendiendo por la pandemia y en el 2021 en Francia se gana también la plaza con el Sub 21 masculino”, resumió.

En Trenque Lauquen hubo varios integrantes de las cuatro categorías, jugadores que han conseguido la plaza para el próximo Mundial de China, en octubre de este año, pero no todos podrán ser parte, por cuestiones económicas.

Sobre las clasificaciones, explicó el entrenador: “En el 2023 participamos en el Panamericano donde se ganaron dos plazas en las dos formaciones femeninas y los varones Sub 21 se ubicaron segundos. Lamentablemente hay, por ahora, una sola plaza Continental, y es algo que queremos conseguir, que se divida América en dos plazas, una para el Norte y otra para el Sur. El equipo de mayores terminó tercero en los Panamericanos que se realizaron en Brasil”.

El Campus

Durante los tres días que se extendió el Campus en la pileta de Barrio Alegre se buscó no solo el fortalecimiento técnico y táctico de los deportistas sino seguir haciendo crecer el deporte. “Venimos trabajando en el desarrollo del deporte a nivel país, donde ya tenemos varios equipos en Escobar, La Plata, Rosario y en San Rafael, Mendoza. Desde hace ya varios años, unos cuatro, tenemos este equipo mixto con jugadores de Trenque Lauquen con Santa Rosa, pero la idea, a corto plazo, es confirmar un equipo netamente de jugadores de Trenque Lauquen con el fin de seguir aumentando el número de equipos y lugares. Se está sumando Azul, empezamos también en General Villegas y en la localidad pampeana de Adela”, explicó.

Además, contó que “se realizó una capacitación para entrenadores en Neuquén con el objetivo de desarrollar aún más el deporte a nivel nacional y poder armar competencias regionales, con varios equipos, y así no tener que viajar siempre a las grandes ciudades como Buenos Aires o Rosario”.

Actividad en la pileta de Barrio Alegre.

El entrenador Pablo Sebastián Garro.