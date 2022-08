Seis Ciudades, de atletismo y rural bike

El Campeonato Seis Ciudades tiene para este domingo una doble cita destinada al atletismo, por un lado, y al rural bike, por otro. Los atletas competirán en la vecina localidad de Treinta de Agosto, y por otra parte, los ciclistas viajarán a Salliqueló.

Con respecto al Maratón, en las distancias habituales de los 5 y 10 kilómetros, además de una caminata recreativa y una mini maratón de 200 metros, la prueba se largará desde la plaza San Martín de Treinta de Agosto a la hora 11. La recepción, retiro de números y abono de inscripción, de $1.300, será desde la hora 9. Las categorías participantes serán: hasta 18 años; de 19 a 29; de 30 a 39; de 40 a 49; de 50 a 59 y mayores de 60, informó la organización, a cargo del área de Deportes del Ente Descentralizado, destacándose que la inscripción se hace por e-mail a marathoneventos@gmail.com.

En Salliqueló

Mientras que para el rural bike, con su cuarta fecha del campeonato, tras las carreras realizadas en Tres Lomas, Pellegrini y Trenque Lauquen, ahora el desafío será en Salliqueló. En este caso la concentración de competidores será desde las 8.30 y la largada está pautada para la hora 11. En tanto, el punto de partida y arribo será en el Paseo del Lago.

Las inscripciones se realizan en www.deportesydesafios.com.ar. Habrá premios a los cinco primeros de cada categoría. Las mismas fueron divididas en Elite (18 a 29 años); Máster A1 (30 a 34); Máster A2 (35 a 39); Máster B1 (40 a 44); Máster B2 (45 a 49); Máster C1 (50 a 54); Máster C2 (55 a 59); Máster D1 (60 a 64); Máster D2 (65 a 69); Máster E (más de 70 años); Damas Elite (18 a 29); Damas Competitivas A (30 a 39); Damas Competitivas B (40 a 49); Damas Competitivas C (Más de 50 años); Promocional Varones A (18 a 34); Promocional Varones B (35 a 49); Promocional Varones C (más de 50 años); Promocional Damas A (18 a 34); Promocional Damas B (35 a 49) y Promocional Damas C (más de 50 años).