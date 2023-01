Segundo incendio en pocos días en el edificio del ex Hotel “El Faro”

Durante la madrugada de ayer, siendo las 04.15, Bomberos Voluntarios de Trenque Lauquen recibe un llamado a la guardia del cuartel central dando a conocer sobre “la presencia de humo que era despedido del interior del ex hotel ‘El faro’, el mismo ubicado en el ingreso a la ciudad”, sobre el acceso García Salinas.

Según se informó oficialmente desde Bomberos, “de inmediato se da aviso a todo el personal mediante alarma general y al lugar acude una dotación a cargo del Sub Oficial Sub Ayudante Pereda Daniel. Al arribo de la dotación se observa humo saliendo por puertas y ventanas. Se procede a realizar inspección ocular, entrada forzada y planificación de ataque al incendio”.

En tanto, mientras el personal bomberil presente ingresaba al interior en busca de víctimas y localización del foco de incendio, se hace un pedido a la central de más unidades. Y al lugar acuden una unidad de incendio, unidad de abastecimiento y unidad de logística para sumarse a la dotación que se encontraba trabajando.

“Una vez dentro del hotel se observa un sótano incendiándose, se procede a realizar tareas de extinción y ventilación del recinto. Luego de seguir inspeccionando el incendio se logra observar la presencia de otro foco de incendio en otro sótano. Se procede a realizar tareas de extinción y enfriamiento del material que ardía. Los sótanos se encontraban con gran carga de material: papel, cartones, plásticos y residuos varios, estos materiales con notable desprendimiento de temperatura”, detallaron.

Sin víctimas

Desde Bomberos indicaron además que “las tareas de extinción evitaron que el incendio se propague a los demás compartimientos”.

También se señaló que desde la central se le dio conocimiento al nosocomio local ante la necesidad de una ambulancia para la atención de personal del cuerpo de voluntarios, aunque ninguno tuvo lesiones ni hubo afectados.

“Afortunadamente no se registraron víctimas y los resultados de búsqueda de víctimas en el interior dieron negativo”, se manifestó por otro lado.

Inspección

“En el predio del hotel ‘El Faro’ es el segundo incendio que se registra en los últimos 7 días, el personal realizó inspección de todo el edificio para identificar qué tipo de material se encuentra en cada ambiente. Finalizadas las tareas se recoge material y se regresa a base. Una vez que las unidades retomaron a base se realiza limpieza y acondicionamiento, carga de los equipos de respiración utilizados por nuestros bomberos y acondicionamiento de materiales. Y se finaliza el servicio siendo las 7.40”, culminaron desde Bomberos.