Segundo capítulo en marcha en las canchas de tenis de Barrio

Con 52 jugadores comienza hoy a jugarse la segunda fecha del Ranking Lauquen 2022 clasificatoria para el Máster Final.

Serán de la partida las tres categorías por lo que desde esta mañana habrá partidos de tenis en las canchas del Club Barrio Alegre. “Queremos agradecer por participar a los 52 jugadores inscriptos y les deseamos un buen torneo a todos” resaltaron desde la organización.

En primera categoría jugarán Luciano Fité vs. Jacinto Constanzo; Maximiliano Prieto vs. F. Barbero; M. Varela vs. M. Martínez y Federico García vs. F. Geres.

En Segunda división: Juan Batochi vs. E. Castañares; F. Lopez Duran vs. I. Iaferre; F. Molina vs. A. Oviedo; M. Cuevas vs. G. de Lara; F. Carini vs. F. Conti y R. Flores vs. V. Beck.

Los mejores preclasificados, de ambas categorías, iniciarán su participación en la segunda rueda.