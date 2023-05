Se votará la rendición de cuentas municipal correspondiente al ejercicio económico 2022

Con una cargada agenda que incluye la apertura de una muestra de la joven artista Mariana Mingoya, en el marco del programa Cultura Deliberante, y el tratamiento de varias iniciativas, entre las cuales se destaca la Rendición de Cuentas de la municipalidad correspondiente al año 2022, tendrá lugar hoy la 6ta. Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante, a realizarse a partir de las 21 horas.

Entre las normativas previstas para su tratamiento, se encuentra una donación del Sr. Carlos Alfredo Latour, del libro “Cuaderno para el Maestro Argentino 1 Justicialismo”, que pasará a formar parte de la Biblioteca del HCD; y una Comunicación impulsada el año pasado por los concejales juveniles, en la que solicitan al municipio la implementación de un sistema de transporte público de pasajeros para nuestra ciudad.

Comisión Anticorrupción

La semana pasada, mediante el Decreto n° 2172, el presidente del Cuerpo, Alberto Rodríguez Mera, convocó a conformarse la Comisión Anticorrupción, según el Artículo 1°, Inciso a) del Decreto n° 1907 de 2018. A dicha Comisión será remitida el lunes una nota titulada “Carta Abierta” presentada por el vecino Miguel Santos Vidal, para que el HCD investigue una presunta incompatibilidad de funciones del secretario de Hacienda del Municipio, contador Alfredo Zambiasio, respecto de algunas licitaciones otorgadas a una constructora privada.

Proyectos de ordenanza

En otro orden, el Ejecutivo Municipal remitió unos catorce proyectos de Ordenanza para que sean remitidos a las correspondientes Comisiones Internas para su análisis. Entre estos, se encuentran los siguientes:

– Dejar sin efecto la transferencia de dominio convalidada por Ordenanza n° 4329 de 2015, en relación al inmueble identificado como Circunscripción XVII, Sección C, Chacra 241, Manzana 241 AM, Parcela 19, sito en calle Pte. Raúl Alfonsín n° 1046 y convalida la transferencia de dominio a favor del Sr. Bernardo Costanzo.

– Dejar sin efecto la transferencia de dominio convalidada por Ordenanza n° 4329 de 2015, en relación al inmueble identificado como Circunscripción XVII, Sección C, Chacra 223, Manzana 223 AR, Parcela 1, ubicado en calle José María de Garate n° 895, y convalida la trasferencia de dominio a favor de la Sra. Sandra Hernández, y los cónyuges Ángel Zeese y Alba Gutiérrez.

– Dejar sin efecto la transferencia de dominio convalidada por Ordenanza n° 4329 de 2015, en relación al inmueble identificado como Circunscripción XVII, Sección C, Chacra 223, Manzana 223 AR, Parcela 11, ubicado en calle Barracchia n° 870, y convalida la trasferencia de dominio a favor de los Sres. Ángel Zeese y Alba Gutiérrez.

– Dejar sin efecto la transferencia de dominio convalidada por Ordenanza n° 4329 de 2015, en relación al inmueble identificado como Circunscripción XVII, Sección C, Chacra 223, Manzana 223 AR, Parcela 12, ubicado en calle Barracchia N° 894, y convalida la trasferencia de dominio a favor de la Sra. Sandra Hernández.

– Dejar sin efecto la transferencia de dominio convalidada por Ordenanza n° 4329 de 2015, en relación al inmueble identificado como Circunscripción XVII, Sección C, Chacra 223, Manzana 223 AR, Parcela 2, ubicado en calle José María de Garate n° 871, y convalida la trasferencia de dominio a favor del Sr. Juan Paulo Brizuela.

Ambiente

A estos se suman dos proyectos impulsados por la bancada Unidad Peronista que también serán derivados a sus correspondientes Comisiones: una adhesión a la Ley Provincial n° 15.276, de capacitación obligatoria en desarrollo sustentable y materia ambiental; y una prórroga hasta el 31 de diciembre, de la vigencia de la Ordenanza n° 5095 de 2020, que exime de la Tasa de ocupación del Espacio Público a las Asociaciones Civiles o Simples Asociaciones.