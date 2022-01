Se vienen cambios de pilotos en el TC

Como cada cierre de año e inicio de otro, los rumores de cambios de pilotos y marcas en las distintas categorías del automovilismo nacional y regional están a la orden del día, y así, según Campeones y SoloTC, dos fuentes especializadas del automovilismo nacional, se ha destacado el posible cambio de Sergio Alaux, de Chevrolet a Torino. Pero el piloto, consultado por La Opinión, explicó que toda esta cuestión está muy lejos de la realidad.

“Estuvimos hablando con el dueño del equipo sobre el Torino, que está más beneficiado reglamentariamente que el Chevrolet, pero fue solo una charla, de ahí a la realidad estamos muy lejos. Lo que ocurrió es que los medios lo bajaron por todos lados, pero no hay nada cierto, yo no he hablado con nadie” señaló hace unos días.

José Savino, dueño de su estructura, estuvo realizando pruebas en La Plata con un piloto que regresaría al TC. A esta altura del año, los equipos viven ‘días agitados’ en cuanto a mercado de pases, presupuestos, reuniones, pruebas, etc. La escuadra Savino Sport no es la excepción y debe definir varios puntos de cara a la temporada 2022 de Turismo Carretera.

Alaux durante la temporada 2021, terminó en el equipo de José Savino, estructura en la cual continuará en este año 2022, aunque dejó muchas dudas el rendimiento de la Chevy en las últimas carreras. El piloto cumplió en este año en la Máxima las 300 carreras, y seguirá en la categoría con el N°75.

Novedades

Agustín Canapino giro con su Chevrolet en el autódromo de La Plata con la asistencia de su nuevo staff técnico: los ingenieros Ariel Lucesoli y Alcides Piatti y el motorista Ezequiel Giustozzi. Tal como estaba programado. Llevó a cabo su primera prueba con el JP Carrera, su nuevo equipo en el Turismo Carretera.

La última vez que Canapino había girado como piloto del JP Carrera fue el 5 de septiembre de 2010 en 9 de Julio. En aquella Final, abandonó en la 11ª vuelta luego de largar desde la 9ª posición.

La próxima temporada será la primera en la que Canapino competirá en categorías de la ACTC sin Guillermo Cruzzetti. “Siempre estuve relacionado directa o indirectamente a la parte técnica o deportiva de Agustín. En este proyecto con el JP no participo en nada”, le dijo el técnico, hoy responsable del Rus Med Team, a SoloTC.

En su regreso al JP Carrera, Agustín Canapino tendrá dos compañeros de equipo. Santiago Mangoni correrá con Chevrolet mientras que Federico Iribarne lo hará con Dodge.

Por su lado, Josito Di Palma anunció a través de sus redes sociales su incorporación al equipo Savino Sport para la temporada 2022 del Turismo Carretera. De esta manera, el arrecifeño resolvió su futuro luego de que no pudiera cerrar un acuerdo con el Uranga Racing por falta de motorización. El arrecifeño llega a la escuadra con sede en Floresta y correrá con Ford, con la motorización a cargo de Daniel Berra. “Feliz de anunciar mi llegada al equipo Savino Sport. Vamos por un gran 2022”, publicó Di Palma en un escueto mensaje. El hombre de Ford utilizará la unidad que corrió José Ignacio Savino en 2020 y que en los últimos días probó Ricardo Risatti. Además, contará con los impulsores de Daniel Berra.

Josito Di Palma será compañero de equipo de Sergio Alaux.