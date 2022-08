Se viene un nuevo Torneo de Vóley

El vóley masculino inicia el viernes un nuevo torneo que llevará el nombre de “Oscar Daneri”, un referente del vóley a nivel local y regional.

Del Torneo Clausura participarán diez equipos: Municipalidad de Trenque Lauquen, Bicentenario Mayores, Bicentenario Juveniles, Bicentenario CC y DPB, Casbas, Carlos Tejedor, América, Pehuajó, FBC Argentino de Trenque Lauquen y CEF Nº 13 de Pehuajó.

Los partidos se disputarán en las canchas del Centro Bicentenario, del Polideportivo Municipal “Poroto” Abásolo y de la Escuela de Educación Técnica nº 1.

“Retomamos el Torneo Clausura, tan esperado por los varones, con mucha ansiedad y muchas ganas, tuvimos un Torneo Apertura espectacular y el Clausura parece que viene mejor todavía”, comentó Martín Lusetti, integrante del equipo de Deportes del Municipio, al área de Prensa comunal.

Los viernes

Acerca del torneo, Lusetti adelantó que “está organizado en cinco partidos por noche, un viernes cada 15 días a partir de las 21, y el sistema de juego es a 5 sets, como se venía trabajando”.

Asimismo, destacó la repercusión que tuvo el Torneo Clausura en la zona y dijo: “Estamos muy contentos porque la convocatoria ha sido muy buena”.

Acerca del nombre que llevará el Torneo, Lusetti explicó que “por una nota que salió en la televisión con uno de los chicos del equipo de Bicentenario surgió esta idea de darle un nombre al Clausura, que será el del profesor Oscar Daneri, un gran referente del vóley a nivel local y regional”.

Las fechas

El Clausura comenzará mañana, con tres partidos desde las 21 horas. Jugarán en ese horario Municipalidad de Trenque Lauquen vs. CEF Nº 13 de Pehuajó; Casbas vs. Bicentenario Juveniles y Tejedor vs. Argentino; y a las 22.30 Bicentenario Mayores vs. América y Bicentenario CC y DPB vs. Pehuajó.