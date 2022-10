Se viene, se viene…

Muchos de quienes estaban desesperados porque la primavera se instale de una vez por todas, ahora, a sólo un mes de iniciada esta bella estación, no ven la hora de que sea verano para poder disfrutar de los beneficios del calor. Por esa razón, no pierden el tiempo y no son pocos los que han comenzado a llenar las piletas de sus casas ya sean éstas de material, de fibra de vidrio o las siempre simpáticas de lona que nos protegen de los días más insoportablemente calurosos.

Claro que esta época es engañosa y muy traicionera y, no sería raro, que la misma tenga guardado aún algún que otro día fresco que obligue a posponer alguna jornada de pileta. Como sea, el calor está a punto de instalarse y quedarse con nosotros unos cuantos meses. A prepararse.